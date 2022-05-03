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İHH Ramazan’da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı - Videolu Haber

Türkiye dâhil 58 ülkede Ramazan çalışmaları gerçekleştiren İHH İnsani Yardım Vakfı, toplamda 2 milyon 726 bin kişiye yardım ulaştırdı. İHH Ramazan süresince, 312 bin paket gıda kumanyası dağıtırken, 122 bin 446 yetim çocuğa da bayramlık kıyafet hediye etti.

03 Mayıs 2022 Salı 20:08
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İHH Ramazan’da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye dâhil 58 ülkede “Ramazan’ı Yaşat” sloganıyla Ramazan çalışmaları gerçekleştirdi ve yüzbinlerce kişinin yüzünde tebessüme vesile oldu. Ramazan ayı boyunca 5 kıtada mazlumlara, mağdurlara, yetim ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan İHH, toplamda 2 milyon 726 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını götürdü. 
İHH, yurt içinde İnsani Yardım Dernekleri ile birlikte toplamda Türkiye’de 81 ilde 1 milyon 417 bin kişiye yardım ulaştırırken, yurtdışında ise 1 milyon 308 bin kişiye ulaştı.
Farklı coğrafyalarda Ramazan sevinci yaşandı
Görevli, gönüllü ve bağışçılardan oluşan İHH ekipleri, uzun yollar kat etti ve farklı coğrafyalardaki Müslümanlarla Ramazan sevincini paylaştı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bağışçıların zekat, fitre ve fidyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı, yetimler ile ailelerine destek olundu, yetimlere bayramlık giysiler hediye edildi, kumanyalar dağıtıldı, iftariyelikler ulaştırıldı ve ihtiyaç duyulduğu tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunuldu.
1 buçuk milyon kişi kumanyalardan istifade etti
İHH, yurtiçinde 184 bin 929, Suriye’de 63 bin 186 ve yurtdışındaki diğer ülkelerde ise 63 bin 565 adet olmak üzere toplamda 312 bin 684 adet gıda kumanyası dağıttı. Bu kumanyalardan 1 milyon 563 bin kişi istifade etti. Kumanya paketlerinde, bir aylık temel gıda malzemeleri bulunuyordu.
Yurt içindeki dağıtımlar illerdeki İnsani Yardım Dernekleri’yle birlikte gerçekleştirildi. 
75 bin 289 aileye fitre, fidye ve zekât dağıtıldı
İHH’ya emanet edilen zekâtlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Toplamda 75 bin aileye 289 fitre, fidye ve zekât dağıtımı gerçekleştirildi. 
380 bin 690 kişiye iftariyelik ikramı
İHH tarafından; Türkiye, Suriye, Sırbistan, Polonya, Sudan, Burkina Faso, Çad, Mali, Nijer, Bangladeş, Arakan, Bangsamoro, Afganistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna, Filistin-Gazze Şeridi, Yemen, Lübnan ve Suriye’de 380 bin 690 kişiye iftariyelik ikramında bulunuldu. 
Ayrıca, 6 farklı ülkedeki 18 yetimhanede de bin 440 çocuğa Ramazan boyunca iftar ve sahur programı düzenlendi.

122 bin 446 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi
İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları bayramlık elbiselerle sevindirdi. Hayırseverlerin destekleriyle alınan bayramlıklar, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında 122 bin 446 çocuğa hediye edildi. 
Gıda kartı ve hijyen paketi dağıtıldı
İHH tarafından Türkiye genelinde 23 bin 584 aileye gıda kartı dağıtımında bulunulurken, Suriye’de ise 2 bin 200 aileye gıda kartı, 48 bin 879 aileye ise hijyen paketi ulaştırıldı.
Filistin’e de yardım ulaştırıldı
İsrail işgali altındaki Filistin’deki insani yardım çalışmalarına devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan’da da hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırdı. İHH Filistin’de toplamda, 5 bin 552 adet gıda kolisi dağıtırken, bin aileye alışveriş kuponu verdi ve 16 bin 870 kişiye de iftarlık ikramında bulundu. 

Kaynak: PHA
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