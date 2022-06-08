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İHH, Kurban Bayramı’nda 60 ülkede kurban kesecek - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Bir Hisse Mutluluk” sloganıyla Türkiye dâhil 60 ülkede çalışma yapacak. İHH, bu yıl yurtiçi ve yurtdışında kurban hisse bedelini 2 bin lira olarak belirledi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:06
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İHH, Kurban Bayramı’nda 60 ülkede kurban kesecek - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonu kapsamında vekâletini aldığı kurbanları Türkiye dâhil 60 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram için belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat olarak 2 bin TL. Kurbanları için İHH’ya vekâlet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçebilecek. 
Geçen yıl 62 bin 62 hisse kurban kesildi
Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında geçen yıl toplamda hayırseverlerin destekleriyle 62 bin 62 hisse kurbanı 2 milyon 482 bin 480 ihtiyaç sahibine ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.
100 bin yetime bayramlık hedefi 
Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzünün farklı bölgelerine gidecek İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olacak. İHH, ayrıca Türkiye dahil 30 ülkede toplamda 100 binden fazla yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planladı. Bayramlık kıyafet bedeli 300 lira olarak belirlendi. 
İHH ekipleri yollara düşecek
Görevli ve gönüllülerden oluşan İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek. İHH, vekâletini aldığı kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırarak Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlenmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.
Türkiye dâhil 60 ülkede kurbanlar kesilecek
İHH’nın kurban kesimi yapmayı planladığı ülkeler, bulundukları kıta ve bölgelere göre şu şekilde:
"Orta Doğu: Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lübnan, Mısır, İran, Ürdün ve Tunus.
Afrika: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik, Zimbabve, Esvatini ve Cibuti.
Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Gürcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan.
Güney Asya: Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Endonezya (Açe), Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir) ve Vietnam.
Balkanlar ve Avrupa: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Romanya, Ukrayna (Kırım)
Amerika: Kolombiya"

Kaynak: PHA
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