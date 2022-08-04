Gürlevik içme suyu isale hattı projesinde sona geliniyor - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi'nde gelinen son durum hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 35 kilometrelik isale hattının 29 kilometrelik kısmının yenilendiğini ve 20 bin metreküplük su deposunun inşaat kazısına başlanıldığını müjdeledi.

Projenin 2023 yılının Haziran ayına kadar tamamlanmasını planladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Avrupa Yatırım Bankası tarafından MADAD Fonu kapsamında AB hibe projesi olarak finanse edilen ve tamamı hibe olan yaklaşık 8 milyon Euro maliyetli Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesinde önemli kısım tamamlandı. İnşaat çalışmalarına geçtiğimiz yıl Nisan ayı sonunda başlanan ve bugün itibariyle toplam uzunluğu yaklaşık 35 kilometre olacak isale hattının 29 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumdadır. Ayrıca debimetre ve vana odaları gibi 6 adet sanat yapısının inşası da tamamlanmıştır. Bunların yanında, 20 bin metreküplük depomuzun inşaatına ait kazı çalışmalarına başlandı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 54, finansal gerçekleşme oranı ise yüzde 58'e ulaşan projemizin önümüzdeki yıl, yani Haziran 2023'e kadar tamamen bitmesi planlanmaktadır."

Projenin tamamlanmasıyla elde edilecek kazanımlardan da bahseden Başkan Kılınç, "Özellikle Gürlevik İsale Hattında sık sık meydana gelen arızalardan kaynaklı su kayıplarının önüne geçilecek. Ayrıca, 20 bin metreküplük yeni depomuzla birlikte de şehrimizdeki en büyük kapasiteli su deposunu inşa etmiş olacağız. Böylelikle hem su kayıplarının önüne geçilecek, hem de olası arıza durumlarında şehri daha uzun süreli besleme imkânına sahip olacağız" diye konuştu.

Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin yanı sıra kısa süre içerisinde yapımına başlanması planlanan bir diğer önemli proje olan FRIT hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, "Ayrıca, önümüzdeki birkaç gün içerisinde ihale ilanına çıkmayı planladığımız ve yine tamamı AB hibesi olan (FRIT-II kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek) Adıyaman Merkez İçmesuyu Şebeke İnşaatı Projesi kapsamında da şehir merkezimizdeki yaklaşık 550 kilometre içmesuyu hattı yenilenecek ve yine aynı proje kapsamında yeni bir 10 bin metreküp kapasiteli içmesuyu deposu inşaatı yapılacaktır. Bu projenin de tamamlanmasıyla, son teknoloji otomasyon sistemiyle şehir içi şebekelerimiz yönetilecek ve böylece içme suyu şebekelerinde meydana gelebilecek olası problemlerin hızlıca çözülmesi noktasında önemli de bir adım atılmış olacaktır" diye konuştu.

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