Emniyet personelleri ödüllendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, tarafından polislerin motivasyonunu arttırma amacıyla hayata geçirilen 'Ayın Personelleri' uygulaması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen 'Ayın Personelleri' uygulamasında bu ayki ödüllendirme töreninde görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla farklı birimlerde çalışan polis memurlarına başarı belgesi takdim etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in makam odasında gerçekleştirilen ödül törenine, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı. Törende Ergüder tarafından 'Ayın Personelleri' uygulamasında farklı birimlerde çalışan polis memurlarına başarı belgesi il ödüllendirildi.