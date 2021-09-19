‘Daha Temiz Bir Adıyaman’ için el birliği yaptılar

18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Let’s do it Türkiye’nin öncülüğünde STK temsilcisi, öğrenci ve gönüllü vatandaşlar bir araya gelerek, farkındalık oluşturdu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut’un da katılarak çöp topladığı etkinlikte, doldurdukları poşetlerle mesaj veren gönüllüler, insanları çevreye karşı daha duyarlı olmasını istedi.

“Ali Dağı’nda temizlik seferberliği gerçekleştirdik”

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün 18 Eylül Dünya Temizlik Günü. Adıyaman’daki gönüllülerimizle birlikte ilimizin en büyük mesire alanlarından bir tanesi olan Ali Dağı’nda temizlik seferberliği gerçekleştirdik. Umarım ki sadece Adıyaman halkı değil, bütün dünya çevreyi kirletmeme konusunda biraz daha duyarlı olur. Farkındalık oluşturmak adına güzel bir etkinlik yaptık. Umarız bu farkındalık çalışması herkese örnek olur. Destek veren tüm STK’larımıza ve etkinliğe katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çevre temizliğinin sadece bugüne has olmaması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşlar ise, “Dünya Çevre Temizleme Günü olarak böyle bir etkinlik yaparak farkındalık oluşturmak istedik. Umarız bu farkındalık toplumumuza da örnek olur ve sadece bugüne has değil diğer günler için de bir umut olur” diye konuştu.