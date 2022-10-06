Galeriler Yazarlar
Adıyaman 29
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.543,11
ALTIN
1.022,04
DOLAR
18,58
STERLİN
20,89
EURO
18,33

Çelik, UKON Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa etti

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

06 Ekim 2022 Perşembe 15:09
4 Okunma
Çelik, UKON Denetleme Kurulu Üyeliğinden istifa etti

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, UKON Denetim Kurulu Üyeliğinden istifasına dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ulusal Kırmızı Et Konseyinin Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildiğim 25 Nisan 2018 yılından bu yana konsey tarafından sadece bir defa denetleme kurulu toplantısına davet edildim. Bunun dışında bugüne kadar geçen süre içerisinde Ulusal Kırmızı Et Konseyinin üretici örgütlerinden ziyade sanayicilerin ve belli adreslerin güdümünde hareket ettiğini ve dolayısıyla bu konseyin hayvancılığımıza daha da önemlisi temsilcisi olduğum küçükbaş hayvancılık sektörümüze herhangi bir katkısı ve faydasının olmadığını, açık bir şekilde ifade etmek isterim. Sadece birileri için etiket haline gelen Kırmızı et Konseyi ve benzeri konseyler kendileri çalıp kendilerinin oynadığı bir düzende bugüne kadar sektörümüz hayrına herhangi bir hizmetleri olmamıştır.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak; yetiştiricilerimizin onca emek ve zahmetine ve artan girdi maliyetlerine rağmen zararına karkas et sattığı ve bu satılan etlerin tüketicinin sofrasına gidene kadar en az üç kat arttığı,  sonuç itibariyle hem yetiştiricinin hem de tüketicinin ciddi manada maddi kayıplara uğrayarak mağdur olduğu bir ortamda kılını bile kıpırdatmayan,  altı boş, hiçbir projesi olmayan, sektörden çok kendi ego ve menfaatlerini gözeten, tabela konseyi görüntüsündeki adı Ulusal Kırmızı Et Konseyi olan bir şemsiyenin altında bulunmayı yetiştiricilerimize karşı bir haksızlık olarak görmekteyim. 
Kaldı ki ismi Ulusal Kırmızı Et Konseyi olan bir kuruluşun bugüne kadar kırmızı et politikalarıyla ilgili ve yetiştiricinin düştüğü durumdan ötürü Merkez Birliğimizden herhangi bir görüş alma ihtiyacı bile duymayan bir zihniyet ile bir arada olmamız mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla toplam kırmızı et üretimindeki payımızın %30’lara ulaştığı bir dönemde sektörümüzü temsilen yönetimde bir kişinin dahi bulunmaması bu konseyin gerçek amacından uzak olmasının açık bir örneğidir. 
Şu ana kadar aidat almaktan başka herhangi bir hizmet vermeyen ve sektörümüzün yanından bile geçmeyen, Merkez Birliğimizin nerede olduğunu dahi bilmeyen böyle bir konseyi tanımamız mümkün değildir. Dolayısıyla şu andan itibaren yetiştiricilerime olan saygımdan ötürü Ulusal Kırmızı Et Konseyindeki Denetleme Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna arz ederim"

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 06.10.2022 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Çuhadar’dan Doğanlı ve Çatalağaç köyüne ziyaret
Vali Çuhadar’dan Doğanlı ve Çatalağaç köyüne ziyaret
Mansur Yavaş, Turanlı'ya kirve oldu
Mansur Yavaş, Turanlı'ya kirve oldu
Bayraktar: Süt fiyatını artık sahada sanayiciler ve üretici örgütleri belirliyor - Videolu Haber
Bayraktar: Süt fiyatını artık sahada sanayiciler ve üretici örgütleri belirliyor - Videolu Haber
Konukoğlu Türkiye’nin en güçlü 30 iş insanı listesinde bir kez daha yer aldı
Konukoğlu Türkiye’nin en güçlü 30 iş insanı listesinde bir kez daha yer aldı
Başkan Kılınç'tan, hasta ve hasta yakınlarına ziyaret
Başkan Kılınç'tan, hasta ve hasta yakınlarına ziyaret
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev
Kıbrıs Gazisi Mehmet Alptekin’e son görev
Kuran kursu öğrencilerinden Müftü Taştan’a ziyaret
Kuran kursu öğrencilerinden Müftü Taştan’a ziyaret
Başkan Erdoğan, yol çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Başkan Erdoğan, yol çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Bayraktar: Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor
Bayraktar: Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor
Yetimler için yeniden yola çıktılar - Videolu Haber
Yetimler için yeniden yola çıktılar - Videolu Haber
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman Şehitliği Projesi yapım ihalesine çıktı
Adıyaman Şehitliği Projesi yapım ihalesine çıktı
Zabıta ekipleri 3 ton et imha etti - Videolu Haber
Zabıta ekipleri 3 ton et imha etti - Videolu Haber
Açık Ceza İnfaz Kurumunda 'Temiz Su Kullanımı' konferansı düzenlendi
Açık Ceza İnfaz Kurumunda 'Temiz Su Kullanımı' konferansı düzenlendi
Bayraktar: Pamuk stratejik bir ürün olarak değerlendirilmeli ve bu bakış açısıyla politika üretilmelidir - Videolu Haber
Bayraktar: Pamuk stratejik bir ürün olarak değerlendirilmeli ve bu bakış açısıyla politika üretilmelidir - Videolu Haber
Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle uygulanıyor
Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle uygulanıyor
Başkan Kılınç, Devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç, Devam eden çalışmaları inceledi
İptal edilen KPSS heyecanı başladı - Videolu Haber
İptal edilen KPSS heyecanı başladı - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Su deposu yapım çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, Su deposu yapım çalışmalarını inceledi
Adıyaman’da Pakistan’a hijyen malzemesi gönderildi
Adıyaman’da Pakistan’a hijyen malzemesi gönderildi
Adıyaman’da UMKE gönüllerinden kurtarma tatbikatı - Videolu Haber
Adıyaman’da UMKE gönüllerinden kurtarma tatbikatı - Videolu Haber
Çelik: Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesi hayvancılığa yeni bir ivme kazandıracak
Çelik: Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesi hayvancılığa yeni bir ivme kazandıracak
İHH’dan Erzurum’da arama kurtarma eğitimi - Videolu Haber
İHH’dan Erzurum’da arama kurtarma eğitimi - Videolu Haber
Bayraktar: Devlet ve millet el ele verip fındığa sahip çıkmalı - Videolu Haber
Bayraktar: Devlet ve millet el ele verip fındığa sahip çıkmalı - Videolu Haber
Vali Çuhadar’ın köy ziyaretleri aralıksız devam ediyor
Vali Çuhadar’ın köy ziyaretleri aralıksız devam ediyor
Adıyaman devasa içme suyu deposuna kavuşuyor - Videolu Haber
Adıyaman devasa içme suyu deposuna kavuşuyor - Videolu Haber
Şevenk Yolunda menfez çalışması - Videolu Haber
Şevenk Yolunda menfez çalışması - Videolu Haber
Polat: Tek hedefimiz ülkemize ve milletimize hizmet etmek
Polat: Tek hedefimiz ülkemize ve milletimize hizmet etmek
Vali Çuhadar, Akdere, Işıklı ve Damlıca köylerini ziyaret etti
Vali Çuhadar, Akdere, Işıklı ve Damlıca köylerini ziyaret etti
Bayraktar: Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 8 katı aştı - Videolu Haber
Bayraktar: Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 8 katı aştı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim