Başkan Kıymaz'dan başsağlığı mesajı

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Gaziantep Nizip oto yolunda meydana gelen kazayı görüntülemek amacıyla olay yerinde çalışırken bir başka otobüsün olay yerindeki kişi ve araçlara çarpması sonucu İHA Gaziantep muhabirleriyle beraber 16 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Kıymaz, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te bugün bir yolcu otobüsü ile ambulansın da çarpıştığı kazada yardıma koşan ve yaralıları sedyeyle taşımaya çalışan İhlas haber ajansı ekibinden Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver, devrilen otobüsün altında kalarak vefat etti. GAP Gazeteciler Birliği olarak feci kazada vefat eden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza Allah rahmet, Yakınlarına ve İhlas Haber Ajansı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz"