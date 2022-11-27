Başkan Kılınç’tan taziye mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Irak'ın Kuzey’inde yürütülen ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Uzm. Çvş. Eyüp Uğurlu ve Suvarlı nüfusuna kayıtlı Adıyamanlı hemşehrimiz P. Er Mehmet Demir için taziye mesajı yayımladı. Başkan Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimiz Uzm. Çvş. Eyüp Uğurlu ve Suvarlı nufüsüna kayıtlı hemşehrimiz P. Er Mehmet Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.

Milletimizin başı sağ olsun.”