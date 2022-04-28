Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi

Adıyaman Belediyesi'nden akülü araç talebinde bulunan bedensel engelli Zeynep hanımı evinde ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Zeynap ablanın isteğini bayram öncesi, yerine getirdi.

Aile bireylerinin de hazır olduğu ziyarette hediye edilen akülü araçtan dolayı mutluluğunu ifade eden Zeynep hanım, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kılınç ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil hepimizin ortak sorunudur. Yürüme zorluğu yaşayan Zeynep ablamıza akülü engelli aracı hediye ettik. Engelli ailelerimizin her zaman yanlarındayız. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

Başkan Kılınç ziyarette evde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.