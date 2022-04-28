Galeriler Yazarlar
Adıyaman 26
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.436,25
ALTIN
896,04
DOLAR
14,78
STERLİN
18,42
EURO
15,57

Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, belediyeden akülü araç talebinde bulunan bedensel engelli Zeynep ablayı evinde ziyaret ederek bayram öncesi hediyesini ulaştırdı.

28 Nisan 2022 Perşembe 14:46
3 Okunma
Başkan Kılınç'tan, Bedensel engelli Zeynep ablaya bayram hediyesi

Adıyaman Belediyesi'nden akülü araç talebinde bulunan bedensel engelli Zeynep hanımı evinde ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Zeynap ablanın isteğini bayram öncesi, yerine getirdi.
Aile bireylerinin de hazır olduğu ziyarette hediye edilen akülü araçtan dolayı mutluluğunu ifade eden Zeynep hanım, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.
Başkan Kılınç ise ziyarette yaptığı konuşmada, "Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil hepimizin ortak sorunudur. Yürüme zorluğu yaşayan Zeynep ablamıza akülü engelli aracı hediye ettik. Engelli ailelerimizin her zaman yanlarındayız. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.
Başkan Kılınç ziyarette evde bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı - Videolu Haber
Tedavisi tamamlanan dağ keçisi doğaya salındı - Videolu Haber
Kadir Gecesi camiler doldu taştı
Kadir Gecesi camiler doldu taştı
İmamağa Mahallesi'nde asfalt çalışması
İmamağa Mahallesi'nde asfalt çalışması
Başkan Kılınç, Esnaf ziyaretine devam ediyor
Başkan Kılınç, Esnaf ziyaretine devam ediyor
Yüzlerce çocuk bayramlıklarına kavuştu
Yüzlerce çocuk bayramlıklarına kavuştu
Başkan Kılınç'tan, Ulu çınarlara çat kapı ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Ulu çınarlara çat kapı ziyaret
Başkan Kılınç'tan hastane ziyareti
Başkan Kılınç'tan hastane ziyareti
Başkan Kılınç, İftarını lise öğrencileriyle açtı
Başkan Kılınç, İftarını lise öğrencileriyle açtı
Engelli vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
Engelli vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
Vali Çuhadar, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı
Vali Çuhadar, Süryani vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı
Başkan Sadıkoğlu: Malatya afet bölgesi ilan edilmeli
Başkan Sadıkoğlu: Malatya afet bölgesi ilan edilmeli
HDP'li kadınlar iftarda bir araya geldi
HDP'li kadınlar iftarda bir araya geldi
Yaralı yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Yaralı yavru dağ keçisi tedavi altına alındı
Adıyaman'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' oluşturuluyor
Adıyaman'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' oluşturuluyor
SMA Tip-1 bebeğin yardım kumbarasını çaldılar - Videolu Haber
SMA Tip-1 bebeğin yardım kumbarasını çaldılar - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi ile İHH yetimleri unutmadı
Adıyaman Belediyesi ile İHH yetimleri unutmadı
Ramazan Ayı'nda yardımlar devam ediyor
Ramazan Ayı'nda yardımlar devam ediyor
Vali Çuhadar, Ömer Asaf’ın sosyal medyadaki isteğine kayıtsız kalmadı
Vali Çuhadar, Ömer Asaf’ın sosyal medyadaki isteğine kayıtsız kalmadı
Bayraktar: Bugün yaşadığımız bu krizin etkilerini azaltabilmenin yolu raflarda ucuzluk sağlamaktır - Videolu Haber
Bayraktar: Bugün yaşadığımız bu krizin etkilerini azaltabilmenin yolu raflarda ucuzluk sağlamaktır - Videolu Haber
Afrika’da yüzler İHH ile güldü - Videolu Haber
Afrika’da yüzler İHH ile güldü - Videolu Haber
Yavru sincap tedavi altına alındı - Videolu Haber
Yavru sincap tedavi altına alındı - Videolu Haber
Türk Kızılay’ından 700 kişiye iftar yemeği
Türk Kızılay’ından 700 kişiye iftar yemeği
Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı
Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı
Gerger'de alt yapı ve içme suyu projesi başladı
Gerger'de alt yapı ve içme suyu projesi başladı
ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev
ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a yeni görev
Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması
Türmüz Küme Evlerde kilitli parke taşı çalışması
Palmiyeler tek tek budandı
Palmiyeler tek tek budandı
Erdemoğlu: Memleketimizin her noktada hizmet etmek bizim için büyük bir gurur
Erdemoğlu: Memleketimizin her noktada hizmet etmek bizim için büyük bir gurur
Mehmet Tırpan Yaptığı yardımlarla gönüllere taht kuruyor
Mehmet Tırpan Yaptığı yardımlarla gönüllere taht kuruyor
Başkan Kılınç, Sevgi Çocuk Evlerindeki çocuklarla iftar açtı
Başkan Kılınç, Sevgi Çocuk Evlerindeki çocuklarla iftar açtı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim