Başkan Kılınç, şehir estetiği için uzman görüşü alıyor

Adıyaman'a hak ettiği hizmetleri kazandırmak için yoğun gayret ortaya koyan ve bunu işinin ehli insanlarla birlikte yapmaya büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehir estetiği projeleriyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere sivil toplum kuruluşları, mimarlar, mühendisler, üniversite hocaları ve kamu kurumları temsilcilerinden oluşan 'Mimari Estetik Komisyonu' üyeleriyle bir araya geldi.

Keleş Konağı'nda gerçekleşen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın yanı sıra İmar ve Fen İşlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ve Mimari Estetik Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda komisyon üyeleriyle şehir estetiği üzerine istişarelerde bulunan Başkan Kılınç, "Şehir estetiği projelerimiz ile ilgili istişarelerde bulunmak üzere sivil toplum kuruluşları, mimarlar, mühendisler, üniversitemizin kıymetli hocaları ve kamu kurumları temsilcilerinden oluşan Mimari Estetik Komisyonu üyelerimizle bir araya geldik. Oldukça faydalı geçen bu toplantıyı rutin aralıklarla devam ettirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

​Komisyon üyeleri ise böyle önemli bir konuda kendilerinin de fikrini alan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.