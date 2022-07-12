Başkan Kılınç: Kaynaklar yeterli fakat korkunç bir tüketim oluyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, su kaynaklarının yeterli olduğunu belirterek, su tüketimi konusunda tasarruf sağlanması yönünde uyarıda bulundu.

"Kaynaklar yeterli fakat korkunç bir tüketim oluyor"

Suyun çok kıymetli olduğunun bilinci ile hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Kılınç,"Kuraklık tüm dünyayı sarıyor. Böyle bir gidişat var. Gittikçe kişi başına düşen su miktarı düşüyor. Tatlı su miktarı düşüyor. Barajlar kuruyor bu sene biraz daha iyi buna bir şey demiyorum ama önümüzdeki yıllarda ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden mümkün mertebe bu suyu çok özenle korumamız lazım. Bu sene çok şükür iyiyiz kaynaklarımız fena değil. Yeni kuyular da bulduk fakat korkunç bir tüketim var. O yüzden mümkün mertebe israf konusunda gerek evde, gerek bahçede, gerek başka yerlerde sadece bizim hemşerilerimize değil tüm Türkiye tüm Dünya için geçerli suyun çok kıymetli olduğunu her damla suyun çok kıymetli olduğunun bilinci ile hareket etmeliyiz. Bu uyarıyı da bu anlamda yapmak istiyorum. Çünkü bayram gününde su azalıyor. Kaynaklar yeterli fakat korkunç bir tüketim oluyor. Dolayısıyla halı yıkamasından tutunda, bahçeyi yıkamasına kadar korkunç bir tüketim var. Biz yaklaşık üç yıldır temel noktada vatandaşın temel ihtiyacı suyu hiçbir zaman zam yapmadık, tam tersi indirim yaptık. Belki Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanan bir şehiriz."dedi.