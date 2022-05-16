Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, inşaat çalışmalarına kısa süre öne başlanan Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahana inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, burada yaptığı açıklamada, "İnşaat çalışmaları devam eden Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbahana inşaat alanında incelemelerde bulunup, sorumlulardan bilgi aldık. Hedefimiz daha modern ortamlarda hayvan besiciliği ve kesimi işleminin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktır. Bu anlamda bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İlimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yatırımları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.