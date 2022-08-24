Başkan Kılınç, Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı sürdürülen çalışmaları inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı.

Yenileme ve düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Başkan Kılınç, "Şehrimizin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarımızdaki asfalt çalışmaları devam ediyor. İnşallah tamamlandığında, çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla birlikte Atatürk Bulvarı şehrimize yakışır bir hale getirilecek" şeklinde konuştu.

​Konuşmaların ardından Başkan Kılınç, proje hakkında sorumlularla istişarelerde bulundu.

Kaynak: PHA