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Başkan Kılınç, Akit TV'ye konuk oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Akit TV'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programına konuk oldu.

09 Ekim 2022 Pazar 15:14
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Başkan Kılınç, Akit TV'ye konuk oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik alanında düzenlenen 'Adıyaman Tanıtım Günleri' dolayısıyla gittiği İstanbul'da ulusal basına konuk olarak Adıyaman'ı her yönüyle anlattı.
Son olarak Akit TV'de Ahmet Özdemir tarafından hazırlanıp, sunulan 'Gün Başlıyor' programına canlı yayın konuğu olan Başkan Kılınç, Adıyaman hakkında bilgiler verip, belediyenin çalışmalarını sıraladı.
Konuşmasına; Tarihi, kültürü, doğası, tatları ve insanlarıyla muhteşem bir kent olan Adıyaman'ı tanıtmak için İstanbul'da gerçekleşen tanıtım günleri programı hakkında bilgiler vererek başlayan Başkan Kılınç, herkesin mutlaka Adıyaman'ı görüp, tanıması gerektiğine dikkat çekti.
"Adıyaman'ımızın turizmini, gastronomisi, kültürü, tarihi, arkeolojisini tanıtmak ve geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kılınç, programın devamında belediyenin çalışmaları ile ilgili de bilgiler vererek, şunları dile getirdi: "Adıyaman için birçok projeyi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ne kadar çalışırsak çalışalım hemşerilerimiz için az gelir."
Başkan Kılınç programın kapanışında da, Akit TV yetkililerine ve izleyicilere teşekkür ederek, bir kez daha herkesi Adıyaman'ı görmeye ve tanımaya davet etti.

 

Kaynak: PHA
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