Başkan Kılıç'tan ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık koyun sürprizi - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kentte ihtiyaç sahibi 13 aileye kurbanlık koyun dağıttı. Kapılarının önünde kurbanlık koyunları gören aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Kentte maddi durumu yetersiz olan ve kurbanlık alamayan ailelere hayırseverlerin yardımıyla kurbanlık hediye edildi. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve beraberindeki görevliler, daha önceden belirlenen aileleri kapısını çat kapı yaparak ziyaret etti.

Başkan Kılınç, Varlık Mahallesi'nde yaşanan ve 6 yıldan beri lenf kanseri ve ayağındaki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Hüseyin Şenlik'i ziyaret ederek kurbanlık hediye etti.

Başkan Kılınç'ın Hüseyin Şenlik'e kurban kesecekler mi diye sorması üzerine maddi durumu olmadığını söylemesi üzerine aşağıdaki kurbanını görünce göz yaşların hakim olamadı.

7 yıldır kanser hastası olduğunu ve yıllardır kurbanlık almadığını belirten Hüseyin Şenlik," Allah başkanımdan, devletimizden razı olsun diyebilecek hiçbir şeyim yok. Yok gücümüz yoktur. 7 yıldır bu kanserle uğraşıyorum. 3 -4 sene içerisinde ya kendime gelirim ya gelemem 3- 4 sene içerisinde kesebileceğimden de ümidim yoktu. Allah razı olsun belediye başkanımızdan" dedi.

Ulucami Mahallesi'nde bulunan Serap Yeninarcılar, Başkan Kılınç'ın kurbanlık getirdiğini görünce mutluluğunu gizleyemezken,"Hiç beklemiyordum bugün benim için bayramın ayrı bi konumu oldu gerçekten en son çocukken babam kesiyordu ama evlendikten sonra şu anki durum ve vaziyet ile Allah kesenlerinkini kabul etsin iyi ki geldiniz kapımızı çaldınız" dedi.

Kurban dağıtımında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum huzur içerisinde barış içerisinde sağlıklı mutlu günler diliyorum gördüğünüz gibi burada kurban kesmek isteyip de imkan olmayan hemşerilerimizi tek tek tespit ediyoruz yapabildiğimiz kadar tespit ediyoruz gerek TOGEM üzerinde gerekse muhtarlıklarımız üzerinden kurban kesmek isteyip de kesme gücü olmayan hemşerilerimize vatandaşlarımıza hayır sahiplerinin de desteğiyle kurbanlıklar veriyoruz. Aileler işte çok güzel sürpriz olmuş beklemedikleri bir şey ve gözleri hakikaten ışıldıyor biz de mutlu ediyor ben hem hayır sahiplerinin hem de herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum Cenabı Allah huzurlu barışlı güzel bayramlar nasip etsin"

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