Başkan Kılıç'tan haşereyle mücadele açıklaması

Kentte hava sıcaklarının artış göstermesiyle birlikte artan susam böceği ve üvez türü haşerelerde mücadelenin tarım ilaçlarıyla sonlandırılabileceğini ve mevcut kullanılan ilaçlarla bunun mümkün olmadığını ifade eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılıç, karasinek, sivrisinek ve tatarcık türü haşerelerle sürdüğünü belirtti.

"Susam böceği ve üvez türü haşerelerde aşırı derecede bir yoğunluk yaşanmakta"

Susam böceği ve üvez türü haşerelerde mücadele mevcut ilaçlama yöneteniyle mümkün olmadığını ve bunun tarım ilaçları ile mümkün olduğunu fakat insan sağlığına zararlı olduğundan kullanılma şanslarının olmadığını belirten Başkan Kılınç,"Saygıdeğer hemşehrilerim malumunuz üzere gerek hava şartlarının aniden ısınması ve gerekse hasat mevsiminin başlamasından dolayı son zamanlarda susam böceği ve üvez türü haşerelerde aşırı derecede bir yoğunluk yaşanmakta olup bu tür haşerelerin halk sağlığında kullandığımız ilaçlarla imhasının mümkün olmadığı ve tarım ilaçları ile imhasının mümkün olduğu, tarım ilaçlarını da halk sağlığında kullanabilme şansımız olmadığından, bu tür salgınların kısa süreli bir süreç olduğu, karasinek, sivrisinek ve tatarcık türü haşerelerle mücadele çalışmalarımız ise 7-24 devam etmekte olup, siz saygıdeğer hemşehrilerime ve kamuoyuna önemle duyurulur."şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA