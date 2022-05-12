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Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım

Adıyaman Kent Konseyi Başkan Vekili Abdulkerim Işık, 'Engelliler Haftası' nedeniyle değerlendirmede bulunarak, erişilebilirlik konusu sosyal hayatın her alanında acilen çözülmesi gerekli bir konu olduğunu söyledi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:04
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Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım

'Engelliler Haftası' nedeniyle açıklama yapan Adıyaman Kent Konseyi Başkan Vekili Abdulkerim Işık,"Her yıl kutlanan 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını bir defa daha hep birlikte teneffüs ediyoruz.Toplumun yüzde 12'lik önemli bir kesimi yani yaklaşık 9 milyon insan tekrar engellerle birlikte yaşamaya devam ediyor. Aileleri ve yakın çevresi de değerlendirildiğinde bu toplumun yarısının bir şekilde engellemeleri doğrudan yaşadığı ve hissettiği söylenebilir.  Doğuştan ya da sonradan bir vesileyle vücut ve organ fonksiyonlarının bütünlüğünü kaybeden milyonlarca özüre sahip birey, gerek toplumsal ortamların yetersizliği ve gerekse bozuk anlayış/yaklaşımların varlığından dolayı engelli hale gelmekte.  Görme, işitme, ortopedik, zihinsel veya daha farklı yetersizliklerden dolayı insanlarımız bir başkasına muhtaç hale geliyor. Özellikle erişilebilirlik konusu sosyal hayatın her alanında acilen çözülmesi gerekli bir husustur. Yetersizlik ve özründen dolayı tek bir bireyin bile hiçbir konuda engelli hale gelmemesi yegâne hedef olarak gerçekleştirilmelidir."dedi.
"Engelleri birlikte kaldıralım ve İnsanımızı engellemeyelim"
Engellerin kaldırılması gerektiğini aktaran Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tüm engeller hemen şimdi kaldırılmalıdır.  Acıyarak, birilerine ayrıcalıklı davranarak ve vicdani tatminleri ifa ederek bu sorunu ele alma yaklaşımını tamamen reddedilen bir usul olarak değerlendiriyoruz. Eğitimde, sağlıkta, çarşı ve pazarda, kurumlarda ve insanın var olduğu her ortamda fırsat eşitliği ilkesine göre problemler çözümlenmelidir.  Özellikle ekonomik bağımsızlık ve istihdama yönelik süreç toplumun bu kesimi için öncelikli konu olarak değerlendirilmelidir.  Psikolojik destek ve motivasyon hiç unutulmaması gereken bir güçlendirme süreci olarak yetersizliğe ve özre sahip bireyler, aileleri ile yakın çevresi için öncelemelidir. Bu bağlamda birlikte yaşadığımız şehrimiz Adıyaman'ın ortak yaşamaya uygun olup olmadığını bizzat empati yaparak her an tespitler yapmamız gerekiyor.  Geçmiş zamanlarda Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin yapısının yetersizlik ve özüre sahip insanlarımıza uygun olmadığını, bu kesimi doğrudan engelli hale getirdiğini üzülerek müşahede ettik.  Resmi süreçte ve sosyal ortamda aldığımız çok güzel noktalara rağmen hala yürüyecek çok yolumuz var.  Biz hep birlikte yaşamayı başarabilirsek daha mutlu ve daha huzurlu olacağız.  Engelleri birlikte kaldıralım ve İnsanımızı engellemeyelim."

 

Kaynak: PHA
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