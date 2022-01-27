ASP İl Müdürü Çelik, 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirdi

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Çelik,"Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak; Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretme, uygulama ve izleme misyonuyla her alanda hizmetlerimizi gerçekleştirerek sürdürmekteyiz. Aile Eğitim Programı kapsamında 193 Eğitim gerçekleştirilerek 7.371 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) kapsamında 22.153 hane ziyaret edilerek 67.503 vatandaşımıza ulaşılmış, bugüne kadar toplamda 87.240 hane ziyaret edilerek 246.676 vatandaşımıza ulaşılmıştır. 9.582 vatandaşımıza 4.542.001,68 TL doğum yardımında bulunulmuştur.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 2021 yılı sonu itibarı ile 43 ailemizle 63 çocuğumuza Koruyucu Aile hizmet modelini uygulamaya devam ediyoruz. SED (Sosyal Ekonomik Destek) kapsamında İlimizde 958 çocuğumuza 14.267.082,79 TL yardımda bulunulmuştur. İlimizde bulunan 1219 kapasiteli 18 Kreş ve Gündüz Bakım Evimize 64 Rehberlik ve Denetim gerçekleştirilmiştir. Engelli Yaşlı Hizmetleri kapsamında Erişilebilirlik denetimleri gerçekleştirilerek 54 kuruluşa Erişilebilirlik Belgesi düzenlenmiştir. 963 vatandaşımıza Engelli Kimlik Kartı çıkarılmıştır. Evde Bakım Desteği kapsamında 6.919 vatandaşımıza 144.616.455,85 TL yardımda bulunulmuştur."dedi.

Şehit yakınları ve gazilerimiz belirli periyotlarda ziyaret edildiğini belirten Çelik,"Kadın Hizmetleri kapsamında 313 Eğitim gerçekleştirilmiş, bu eğitimlerden 7.939 vatandaşımız faydalanmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Seminer, Farkındalık Standı, Ağaç Dikimi ve Pankart açılması gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Şehit yakınları ve gazilerimiz belirli periyotlarda ziyaret edilmiştir. İlimiz genelinde ücretsiz seyahat kartı hizmetlerimiz kapsamında şehit yakınları ve gazilerimizin toplu ulaşımdan ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 61 toplu ulaşım aracı için 585.600 TL ödeme yapılmıştır. Projelerimiz pandemi kurallarına uyularak aktif bir şekilde sürdürülmüştür."şeklinde konuştu.