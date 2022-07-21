AK Partili Fırat'ın acı günü

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı tedavi gören Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'ın babası Ömer Fırat (70) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öğle namazı sonrası Yeni Mezarlık Camince düzenlenen cenaze namazına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, AK Parti Milletvekili Yakup Taş, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ilçe kaymakamları, siyasi parti başkanları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Ömer Fırat'ın cenazesi toprağa verildi. Fırat, aile adına taziye dileklerini kabul etti.

Kaynak: PHA