AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz'dan, Adıyaman Belediyesine ziyaret

Çeşitli ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, beraberinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Grup Başkanvekili Yılmaz, Başkan Kılınç'tan projeleri hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz, Adıyaman Belediyesi Şeref Defterini imzaladı.