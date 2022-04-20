Adıyaman'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' oluşturuluyor

Adıyaman İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, kurum yetkilileri, birlikler ve ilgili firma yetkileri katıldı.

Adıyaman Valiliği’nin öncülüğünde; Adıyaman Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği toplantıda, kenti temsil eden yöresel ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve üretiminin yapılacağı kapalı pazar alanının oluşturulması için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.