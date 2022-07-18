Adıyaman'da yaban hayvanları için su takviyesi yapıldı

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin kırsal alanlarında ve yaban hayvanların yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde hava sıcaklığının artmasının ardından bırakılan su teknelerine su takviyesi yapılmaya başlandı. Doğal hayatın korunması amacıyla ekipler tarafından yaban hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi ve su ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla kırsal alanlara bırakılan su teknelerine su takviyesi yapılarak yaban hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor.