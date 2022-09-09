Adıyaman’da UMKE gönüllerinden kurtarma tatbikatı - Videolu Haber

Adıyaman ve ilçelerden katılan 22 kişi 5 gün süren teorik ve sahada eğitimlerin ardından senaryo gereği kaza yapan araçlarda sıkışan vatandaşların kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Eğitimini tamamlayan 22 kursiyer başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Tatbikat sonrası değerlendirmede bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, “Bugün son gün olan Ulusal Medikal Kurtarma eğitimimizi bitirmiş bulunuyoruz. Bu eğitimde 22 kursiyerimiz vardı. Bu kursiyerleler ilimizin tüm ilçelerinden gelen içlerinde hekimler, uzman hekimler ve sağlık personellerimiz var. Toplamda 5 gün süren bir eğitim verilen eğitimler teorik ve sahada yapılan eğitimlerden oluşuyor. Bu kursiyerlerimizle birlikte ilimizde 164 UMKE gönüllümüz var. Ve ilimizdeki UMKE istasyonları sayesinde ilimizde, ülkemizde ve yurt dışına dakikalar içerisinde çıkabilecek ekiplerimiz var. Burada tatbikata katılan tüm kursiyerlerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum”dedi

Daha sonra eğitime katılan 22 kursiyere başarı belgeleri dağıtıldı.

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