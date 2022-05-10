Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehri baştan sona temizlemeye devam ediyor.

Şehir merkezindeki yol, kaldırım, park, okul ve ibadet yerlerini yıkayıp, duvarlara ve duraklara yapıştırılan ilanları yerinden söken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde başladığı çalışmaları gün aydınlanıncaya kadar tamamlıyor. Günün geri kalanında ise şehir genelindeki atıkları toplayarak Katı Atık Tesisine götüren ekipler, daha temiz bir Adıyaman için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, temiz bir Adıyaman için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, bu konuda kendilerine destek olan vatandaşlara da ayrıca teşekkür etti.

Gayretle sürdürülen temizlik çalışmalarından ötürü büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve fedakar çalışanlarına teşekkür etti.