Adıyaman’da ‘Sevgi Sınır Tanı’mıyor

Bir pastanede toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği başkanı Bahttin Demir, Özel Göl Sevgi Rehabilitasyon Merkezi Sahibi Sema Uyanık, Adıyaman Güven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Ali Kemal Karınca ve engelli öğrenciler ile aile aileleri katıldı.

'Sevgi Sınır Tanımaz' projesi kapsamında engelli bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye edilmesiyle başlayan toplantı Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği başkanı Bahttin Demir, konuşmasıyla devam etti.

“Adıyaman'ımızın yanındayız”

Demir, açıklamasında; “"Burada en değerli kişiler annelerimiz benim kendi gözümde. Çünkü annelerin boynunda o kadar ağır bir yük var ki, ben en çok onların fedakarlık gösterdiğini düşünüyorum. Babaları çok katamıyorum bazı babalar bırakıp kaçıyorlar. Anneler tek kaldığı için bu işin asıl yükü gerçekten annelerin üzerine bırakılmış vaziyette. Yüce rabbim onlara sabırlar nasip etsin inşallah. Onlar yeryüzünün en güçlü anneleri olarak her zaman varlıklarını sürdürürler. Bende siz değerli annelerin ellerinden öpüyorum Allah hepinizden razı olsun. Çocuklarımız onlara emanet. Bugünde yine söz verdiğimiz gibi 2018 yılında bizim Adıyaman da sevgi sınır tanımaz projemiz başlamış ve her yıl bunu devam ettirdik. Sadece pandemi nedeni ile 2020 yılında bir aksaklık yaşadık ancak, bu yıl itibarıyla Adıyaman söz verdiğimiz gibi Adıyaman'ımızın yanındayız. Bundan sonraki yıllarda da Allah nasip derse onlarca yüzler ve binlerce evladımızı sevindirme gayretinde olacağız. Çam sakızı çoban armağanı hediyeler getirdik. Ama hediyenin büyüğü küçüğü olmaz deriz biz önemli olan sizlerle birlikte olmak. Önemli olan çocuklarımızın tebessümlerine gülücüklerine mutlu olduklarına şahit olmaktır. Bizim yeryüzünde kazanabileceğimiz en büyük varlık en büyük değer çocuklarımızın bize karşı bir tek tebessümüdür. Paha biçilemez bir değer olduğunu düşünüyorum. Bizlerde o bu yüzden o çocuklarımızın yanında olacağız. Onları asla yalnız bırakıp mahcup etmeyeceğiz. Annelere de destek olacağız. Bu noktada gördüğüm kadarıyla değerli hocamızın da annelerle çocuklarla arasının çok iyi olduğu görünüyor, hocamız güzel çalışmalar yapıyor. Ben burada kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından söz alan Özel Göl Sevgi Rehabilitasyon Merkezi Sahibi Sema Uyanık ise, "Başlatmış olduğu Sevgi Sınır Tanımaz projesinde bizlere de yer verdiği için Göl Sevgi ailesi olarak ailelerimiz ve çocuklarımız adına Bahattin Demir'e, bizleri bugün de yalnız bırakmayan ilçe milli eğitim müdürümüz Sayın Ali Şeyh Özdemir'e ve Adıyaman Güven özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurucusu Ali Kemal Karınca'ya teşekkür ederiz" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği başkanı Bahttin Demir, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'e katkılarından ötürü plaket taktim etti.