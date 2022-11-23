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Adıyaman’da 'Cennet Hurması' hasadı başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Trabzon Hurması olarak da bilinen Cennet Hurmasının hasadına başlandı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 16:55
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Adıyaman’da 'Cennet Hurması' hasadı başladı

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan ve birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özellikleri olduğu bilinen Trabzon Hurması hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyünde başlandı. Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan "Cennet meyvesi" olarak adlandırılan hurma hasadına Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Belde Belediye Başkanları ve çiftçiler katıldı.
Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde hurma bahçesini gezerek, hurma hurmaları dalından koparan Vali Mahmut Çuhadar, hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi alıp, çalışanlara kolaylıklar diledi. 
Hurma üretiminin her geçen yıl artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Gölbaşı ilçemizde bu yıl hasadı başlatmış bulunuyoruz. Hasadın bereketli olmasını diliyorum. Gölbaşı ilçemiz ürün çeşitliliği bakımından zengin ve hurma üretimi için her yönüyle elverişli bir iklime sahiptir. Gölbaşı ilçemiz Cennet Meyvesi olarak bilinen Hurma ile anılan bir ilçemiz. Hurma üretiminde Türkiye’de de iddialıyız. Hurma üretiminde Adana’nın Kozan ilçesinden sonra Gölbaşı ilçemiz üretimde ikinci sırada yer almaktadır. Ekili alanda da yine Adana ve Denizli’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Verdiğimiz desteklerle bundan sonra bu alanların daha da genişleyeceğini düşünüyoruz. Hurma da rekolte her geçen yıl biraz daha artıyor. Bu yıl 5 bin dekarlık alanda yaklaşık 7 ile 8 bin ton hurma hasadı bekleniyor.   Hasadın üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum"dedi.
Gölbaşılı çiftçilere "Cennet Hurması" fidanı dağıtıldı
Hasat sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla İl Özel İdaresinin desteği ile Gölbaşılı çiftçilere 25 Bin Trabzon Hurması Fidanı dağıtıldı.
Her geçen yıl biraz daha üretimi artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayan hurma üretimi ilçenin geleneksel tarım algısını da değiştiriyor.
Adıyaman tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday olan hurma üretimini artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla İl Özel İdaresinin desteği ile alınan 25 Bin hurma fidanı Vali Mahmut Çuhadar tarafından çiftçilere dağıtıldı.
Valilik olarak her daim çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Hedefimiz Gölbaşı ilçesini hurma üretiminde daha ileriye taşımaktır.  Hurma üretiminde Gölbaşı ilçemiz Türkiye’de üretim alanında ikinci sırada, ekili alanda da üçüncü sırada yer almaktadır. Çiftçilerimizin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında 35 bin, 2021 yılında 50 bin ve bu yıl da 25 bin olmak üzere toplamda 100 binin üzerinde hurma fidanı dağıttık. Çiftçilerimize yönelik desteklerimiz gelecek yıllarda da devam edecektir. Hurma fidanlarının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından çiftçilere Hurma Fidanı dağıtımı yapıldı.

 

Kaynak: PHA
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