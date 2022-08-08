Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in başlattığı "Ayın Polisi" uygulamasında emniyette görevli polisler ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Ergüder, görevinde üstün performans sergileyen polisler ödüllerini verdi. Ayın polisleri uygulamasında başarı gösteren polisler ödüllerini ve teşekkür belgelerini Ergüder'den aldı.Kaynak: PHA
Adıyaman'da başarılı polisler ödüllendirildi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende başarılı polisler "Ayın Polisi" uygulamasında ödüllendirildi.
08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:27
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