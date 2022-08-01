Adıyaman Umut Kervanı çalışmalarına devam ediyor

Çalışmalarını devam ettiren Adıyaman Umut Kervanı şehirdeki ihtiyaç sahiplerini titizlikle araştırıp bulduktan sonra hayırseverlerin destekleriyle muhtaç ailelerin umudu olmaya devam ediyor.

Yetim, muhtaç ve çalışamayan durumdaki insanlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Adıyaman Umut Kervanı Başkanı Mahmut Yıldırım, başvuruları değerlendirerek ihtiyaç sahiplerini kategorize ettiklerini ve öncelik sırasına göre yardımda bulunduklarını belirtti.

Yıldırım, hayırseverlere teşekkür ederek, "Hayırseverler tarafından verilen gıda kolileri, kesilen adak ve diğer yardımları önceden tespit ettiğimiz muhtaç ailelere ulaştırarak yardımlarımıza devam ediyoruz. Tespit ettiğimiz aileler içerisinde muhacerat hayatı yaşayan ve zor şartlarda geçinmeye çalışan kardeşlerimiz de var. Hayırsever kardeşlerimizin yardımları geldikçe bizler de ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını şimdiden kabul etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Yılda bir defa evlerine Kurban Bayramı'nda et giren insanların, hayırseverler tarafından kesilen adak, akika ve diğer kurbanlarla sevindirilmeye çalışıldığını belirten Yıldırım, "Bizler biliyoruz ki şehrimizde gerçekten birçok neden den dolayı evine bakamayacak durumda olan insanlarımız var. Bu kardeşlerimiz bazen sadece Kurban'da evlerine gelecek olan etleri beklerken kimi zamanda hayırsever vatandaşlarımızın akika ve adakları vesilesiyle evlerine misafir oluyor sevinçlerine ortak oluyoruz." dedi.