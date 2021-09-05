Adıyaman'da ikizler geleneği bozmadı - Videolu Haber

Hasan-Sıdıka Tepe ailesinin ikizleri Nursel Tepe (28) ve Nurgül Tepe (28) ile Mustafa-Halime Koparal'ın ikizleri Abuzer Koparal (28) ve Gaffari Koparal (28) geçtiğimiz yıl görücü usulüyle nişanlanmışlardı.

Nişan törenlerini birlikte yapan ikizler, düğün ve nikah akitlerini de birlikte yaptı. Düzenlenen düğün törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yakınları ve misafirler katıldı.

Düğün töreninde Vali Mahmut Çuhadar ikizlerin nikah şahitliği olurken, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Abuzer Koparal ile Nursel Tepe, Gaffari Koparal ve Nurgül Tepe'nin nikah akitlerini yaptı.

Nikahın merasiminin ardından davetliler, davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Düğünlerinde bile ayrılmayan ikizler ise, hem aynı aileden kardeş ikizleri, hem de aynı anda nikah masasına oturmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Kaynak: PHA

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