Adıyaman Belediyesi’nden kuduz vakası açıklaması

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "10.11.2022 tarihinde Adıyaman Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sümerevler Mahallesinden alınan kedide; veteriner hekimimizin ön muayenesi neticesinde ilgili kediye “kuduz şüpheli” protokolü uygulanmış ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli tedbir çalışmaları ilk andan itibaren uygulanmıştır. 11.11.2022 tarihinde ölen kedi aynı gün İl Tarım Orman Müdürlüğüne teslim etmiştir. İl Tarım Orman Müdürlüğü’de ilgili hayvana Kuduz Hastalığı protokolünü uygulayarak 11.11.2022 tarihinde Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Veteriner Hekim refakatinde teslim edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmiştir.

Adıyaman İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik Mahallesi ve Sümerevler Mahallesinde “kuduz şüpheli vakaa” nedeniyle karantina uygulanması kararı alınmıştır. Bu çerçevede ilgili alanlarda sahipsiz sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılacak olup, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılacaktır.

Kedi-köpek sahiplerinin alması gereken tedbirler;Sahipli kedi ve köpeklerin kuduz aşısı yönünden takibine özen gösterilmeli, Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü vasıtasıyla aşılarını yaptırmalıEv içine girip çıkan kedi köpeklerin kontrol altına alınması sağlanmalı, her hangi bir şüpheli ısırılma durumu günlük kontrol edilmeli,Isırılma durumu söz konusu olduğunda ise veteriner hekimimize danışarak ev hayvanımıza gerekli koruyucu kuduz aşısının yapılması sağlanmalı

Ev içine girip çıkan kedi köpeklerin hijyenik olarak takibine özen gösterilmeliVatandaşlarımızın alması gereken tedbirler;

Her hangi bir sahipsiz sokak hayvanı tarafından ısırılma, tırmalanma gibi bir durum söz konusu olduğunda bölge bol sabunlu ve tazyikli su ile yıkanmalıVakit kaybetmeden en yakın sağlık birimine müracaatta bulunulmalı, doktorunuzun tavsiyesine göre aşı olunmalı

Belediyemiz, 153/Beyaz Masa’ya söz konusu sahipsiz sokak hayvanının ihbarı yapılmalı.Adıyaman Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak ilgili şüpheli durumun teşhisinde ve sonrası süreçte gerekli önleyici koruyucu tedbirler alınmıştır. Her hangi bir olumsuz durum (ısırılma-tırmalanma-bulaştırma) oluşmadan gerekli aksiyon ve planlamalar yapılmıştır.

Kaynak: PHA