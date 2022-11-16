Adıyaman Belediyesi kışa hazır

Adıyaman Belediyesi, geçen yıl yağan yoğun karda yaşanan aksaklıkların bu yıl yaşamama için tedbirlerini erken aldı.Olası bir aşırı yağışta soruna acil müdahale edilmesi için yapılan hazırlıklarla ilgili sorumlu yöneticilerden ve personelden bilgiler alan Başkan Kılınç, "Ekiplerimiz kışa hazır" dedi.

Adıyaman Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli sorumlu ve personel ve birimlerin bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken ile gerçekleştirdiği toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Kılınç, geçen yıl Adıyaman tarihinin gördüğü en yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanan aksaklıkların ve aşırı yağışların oluşturabileceği baskınlara karşı tedbirleri arttırdıklarını söyleyerek, "Fen İşleri, ASKİM, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımızla saha çalışmaları ve kışa hazırlık üzerine çalışma planı konulu toplantı yaptık. İnşallah vatandaşımıza bu kış problemsiz bir mevsim geçirmelerini sağlayacağız" dedi.