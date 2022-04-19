Galeriler Yazarlar
Adıyaman 24
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.529,77
ALTIN
931,84
DOLAR
14,66
STERLİN
19,11
EURO
15,83

Saygılı: Küresel ekonomide üniversite-sanayi iş birliği ile inovasyon temelindeki çalışmalar hız kazandı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı, küresel ekonomide Üniversite-Sanayi iş birliği ile inovasyon temelindeki çalışmaların hız kazandığını söyledi.

19 Nisan 2022 Salı 13:40
1 Okunma
Saygılı: Küresel ekonomide üniversite-sanayi iş birliği ile inovasyon temelindeki çalışmalar hız kazandı

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Saygılı, 21 Nisan Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Endüstri 4.0 ile başlayan süreçte, ileri teknolojik üretim, ‘İnovasyon ve Yaratıcılık’ sayesinde oldu” dedi.
“İnovasyon ve Yaratıcılık” ile başlayan akımla, inovatif olmayan toplumların endüstrinin herhangi bir alanında ilerlemeleri ve katma değer üretmelerinin çok zor olacağının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Saygılı, bu nedenle küresel ekonomide Üniversite-Sanayi iş birliği ile ‘inovasyon’ temelindeki çalışmaların hız kazandığını kaydetti.
İnovasyonun sözlük anlamının; yenilik, değişiklik, değişim, icat, buluş olarak özetlenebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Saygılı, “İnovasyon; icat etmek veya yeni bir buluş için kullanılırken, mevcut ürünün daha iyisini yapmak için de kullanılabilir” diye konuştu. 
İnovasyonda yeniliği sağlama ve yenileşme sürecindeki bağlantının, farklı disiplinlerin bir arada olması ve birlikte çalışması ile kolaylaştığını anımsatan Prof. Dr. Saygılı, SANKO Üniversitesi’nin bu konudaki çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“SANKO Üniversitesi olarak multidisipliner etkileşim ile inovasyon sürecine, SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları ve SANKONUK programlarımız ile katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Çünkü bilimsel organizasyonlar hem bilim diplomasisi hem de küresel ve yerel paydaşların bir arada etkin çalışmalar yapmasını sağlayabilecek ortam oluşmasında çok önemlidir. 
Üniversitemizin yedi yıldır düzenlediği kongreler ile inovasyon sürecinde etkileşim oluşturmaya çalıştık. Üniversite-Sanayi iş birlikleri, inovasyonda toplumsal bilinci arttırmak, sadece bilineni yayan değil, yeni yaklaşımlar ile yeni bilgi üreten bir süreç için önemlidir. 
Bu doğrultuda; TEKNOFEST, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile MESANTEP (Medikal Sanayi Teknolojisi Programı), yine Gaziantep Sanayi Odası ile Yeşil Mutabakat Çalışmalarına çok önem veriyor ve ileri teknolojik ürün hedefiyle çalışmalarımızı büyük bir heyecan içerisinde sürdürüyoruz.” 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da Deneyap Teknoloji Atölyelerinde proje şenliği
Adıyaman’da Deneyap Teknoloji Atölyelerinde proje şenliği
Plakalı Eşanjör Ve Özellikleri
Plakalı Eşanjör Ve Özellikleri
Teknolojik hamleler vatandaşın işini kolaylaştırıyor
Teknolojik hamleler vatandaşın işini kolaylaştırıyor
Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber
Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi
Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi
SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı
SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı
Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı
Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı
Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı
Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı
DENEYAP ekibinden ADYUMLAB’a ziyaret
DENEYAP ekibinden ADYUMLAB’a ziyaret
Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz
Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim