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SANKO’nun sponsorluğunda çevreci projeler sergileniyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” finalinde ilk 10’da yer alan takımlar TEKNOFEST Karadeniz’de sergileniyor.

01 Eylül 2022 Perşembe 10:10
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SANKO’nun sponsorluğunda çevreci projeler sergileniyor

SANKO Holding tarafından çevre temalı hazırlanan alanda, 10’u Lise, 10’u ise Üniversite ve Üzeri Kategorisi olmak üzere finale kalan 20 takım, Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’de projelerini sergileyerek jüri sunumlarını yapıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans mezunu Mimar Öznur Çakır Aydoğan ile İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Meltem Aksoy, ‘Uyarlanabilir Ses Kalkanı’ projesiyle Üniversite ve Üzeri Kategorisinde ilk 10 takım arasında yer almanın heyecanını yaşadılar. 
Kentleşme ve nüfus yoğunluğunun artması ile hava ve su kirliliğinin yanı sıra ses kirliliğinin de önemli bir problem haline geldiğine dikkat çeken Aydoğan, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: 
“Adaptive Sound Shield (Uyarlanabilir Ses Kalkanı) ile özellikle nüfus yoğunluğu yüksek olan İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerde var olan yüksek yoğunluktaki gürültü kirliğinin insan sağlığı üzerinde oluşturduğu psikolojik ve buna dayalı olarak gelişebilecek bir takım fiziksel etkileri azaltmayı amaçladık.
Sisteminin birinci amacı var olan bina cephesine takılan ikincil bir cephe şeklinde uygulanarak, dış mekandaki gürültünün iç mekana yansımasını engellemektir. Bunun yanı sıra, sistem; konferans salonu, konser salonu oditoryum gibi iç mekanlarda da istenilen ses seviyesi konforunu sağlayabilmek adına çok etkin bir şekilde kullanılabilecektir.
“Proje, gerçek zamanlı olarak ses değerlerine göre interaktif olarak hareket ederek biçim değiştiren ve yüzey alanını genişleterek ses bariyeri özelliği kazanan bir “ses verileri etkileşimli dinamik adaptif cephe modülü” sistemidir. Projede, ses sensörleri aracılığıyla dış mekandan alınan ses verileri, mikro işlemci içerisine kodlanmış bir yazılım ile sistemde sayısal değerlere dönüştürülerek cephe modüllerinin belirlenen ses basınç seviye değerleri aralığında hareket etmesini ve bu yolla iç mekandaki ses seviyesinin azaltılmasını sağlamaktadır.”
Aydoğan, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda ilk 10 takım arasına girdikleri için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemize ve insanlığa yararlı olacak projeleri destekleyerek, proje üretme ve insanlığa katkı sunma yolunda gençlerin önünü açan SANKO Ailesine kıymetli katkılarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.
Manisa Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Furkan Şamil Kaya, Talha Sönmez ve Alperen Teksöz, Danışman Öğretmenleri Barış Köktentürk rehberliğinde ‘Boş olarak takılan fişler ve stand-by durumundaki aletlerin tükettiği enerjiden tasarruf sağlayan priz sistemi geliştirerek Lise Kategorisinde ilk 10 arasına girme başarısı gösterdiler. 
Projede tespit ettikleri temel sorunun, elektrik enerji ihtiyacının her geçen gün artması ve kaynakların tükenmesi olduğuna dikkat çeken Furkan Şamil Kaya, “Bu nedenle daha fazla tasarrufun kaçınılmaz olduğu bu zamanda insanların farkına varmadan israf ettiği elektrik enerjisini otonom olarak durduran bir sistem tasarlardık” dedi.
Sistemi daha fazla geliştirerek tüm evlerde, işyerlerinde ve kurumlarda kullanılabilir duruma getirip ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Kaya, “Okulumuz adına ilk defa katılım sağladığımız TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda ilk 10 takım arasına kalmak bizleri çok mutlu etti. Bizlere bu imkanı sağlayan TEKNOFEST ekibine ve gençlere verdiği destek için SANKO Holding’e teşekkür ederiz” diye konuştu.
Malatya Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Mintaş, Danışman Öğretmeni Zeynep Yılmaz rehberliğinde ‘Çevresel Atıklardan Yeni Nesil Kapasitör’ geliştirerek önemli bir projeye imza attı.
Geliştirdiği projenin Trabzon’da düzenlenen final yarışlarında jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Lise Kategorisi’nde ilk 10 proje arasına girme başarısı gösterdiğini belirten Ahmet Mintaş, “Amacımız küçük hacimde yüksek enerji depolamak ve hafif olmasını sağlamak ve bu atıklardan yeni nesil süperkapasitör yaptım ve bu teknolojideki maliyeti düşürdüm ve çam kozalağı araba lastiği çam iğnesini de enerji de kullanmış olduk” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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