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SANKO sponsorluğunda çevreci projeler Trabzon’da yarıştı

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması”nda finale kalan 85 takım Trabzon’da düzenlenen finalde yarıştı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:00
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SANKO sponsorluğunda çevreci projeler Trabzon’da yarıştı

SANKO Holding tarafından çevre temalı hazırlanan yarışmada, 8 bin 778 proje arasından seçilerek finale kalan 85 takım (377 öğrenci), projelerini jüri önünde sunma heyecanı yaşarken, 7 dalda düzenlenen ve üç gün süren yarışlar düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde düzenlenen ödül törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ile paydaş kurum yöneticileri katıldı.
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda lise kategorisinde en iyi sunum ödülüne değer görülen Antitoksik Takımı ile üniversite ve üzeri kategorisinden en iyi sunum ödülünü kazanan SU-T4E takımına ödüllerini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ile SANKO Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Köksal Küçükada birlikte takdim ettiler.
İran’dan eğitim için Türkiye’ye gelen ve eğitimlerine Sabancı Üniversitesi’nde devam eden Shaghayegh Saeidiharzand ve Dr. Abdoali Sadaghiani’nin geliştirdiği Rüzgar Türbinleri İçin Buzlanma Önleyici Proje Üniversite ve Üzeri Seviyesinde en iyi sunum ödülüne değer görüldü.
Buzlanmanın rüzgar türbinlerinin performansını yüzde 20- 50 arasında düşürdüğünü anımsatan Shaghayegh Saeidiharzand, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
Rüzgar türbinlerinde oluşan buzlanma enerji verimliliğini düşürüyor. Aynı zamanda Buzlanma türbin kanatlarında yıpranmaya yol açtığı için çevreye de zarar veriyor. Kaplama sayesinde hem malzemeleri koruyoruz hem de çevre kirliliğini önlüyoruz.  
Süper hidrofobik ve yağlanmış ince bir nanokaplama geliştirdik. Çalışmalarımıza göre çok olumlu sonuçlar elde ettik. En iyi sunum ödülünü aldığımız için mutluyuz. İnsanlığa faydalı olacak projelerimizi destekleyen SANKO Ailesine, proje takımında yer alan değerli hocalarımız Prof. Ali Koşar ile Doç. Dr. Alp Yürüm ve TEKNOFEST ekibine teşekkür ediyoruz.”
İzmir Özel Eraslan Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri Ada Demir ve Zeren Kaynak’ın danışman öğretmenleri Muhammet Çoruh rehberliğinde hazırladıkları Olta Balıkçıları İçin Çevre Dostu Ağırlık projesi de jüri değerlendirmesi sonucunda Lise Seviyesinde en iyi sunum ödülü aldı.
Olta balıkçılarının ağırlık olarak kullandığı ağır metal olan ekosisteme ve canlı yaşamına toksik etki gösteren kurşuna alternatif olarak çevre dostu, mıknatıs yardımı ile geri toplanabilen galvaniz kaplama ile korozyonu önleyen ve en az on yıl paslanmayan demirden yapılmış ürünler elde ettiklerini anlatan Ada Demir, yapılan viskozite, manyetizma ve tuzlu suda bekletme deneyleri sonucunda balıkçı kurşunu yerine aynı verimi alarak kullanılabileceğini gözlediklerini söyledi.
Maliyet hesabıyla beraber elde ettikleri yeni ürünlerin balıkçı kurşunlarıyla aynı maliyette olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:
“Balıkçılarla gerçekleştirdiğimiz anket sonucunda da hepsinin ürünlerimizi kurşunun yerine tercih edeceği verilerine ulaştık. Bize projemizi anlatma ve insanları bilinçlendirme fırsatı sunan SANKO Holding’e, TEKNOFEST ekibine ve böylesi büyük bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”
Türkiye'de ilk kez iklim değişikliği ile ilgili araştırmalar yapan TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Özsoy, TEKNOFEST’te SANKO Holding yürütücülüğündeki Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında düzenlenen Çevre ve İklim konulu söyleşide gençlerle buluştu.
SANKO Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş grup hakkında öğrencileri bilgilendirirken, SANKO Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Köksal Küçükada ise holdingdeki dijital dönüşüm üzerine konuşma yaptı.
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor. 
SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl üçüncü kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor. 
Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.
SANKO Holding; 2020 yılında Gaziantep’te, 2021 yılında ise İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasının yürütücülüğünü üstlenmişti.
TEKNOFEST 2020’de düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasına 1.468 takım projesiyle başvururken, TEKNOFEST 2021’de ise 2 bin 462 takım başvuruda bulunmuştu. 
TEKNOFEST Karadeniz kapsamında bu yıl Trabzon’da düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına ilgi her geçen yıl artarken, başvuru yapan 8 bin 778 takımdan 85’i yapılan değerlendirmeler sonucunda finalde yarışma hakkı elde etti. 
TEKNOFEST 2022 kapsamında Trabzon’da; Çevre ve Enerji Teknolojileri, Uçan Araba, Ulaşımda Yapay Zeka, Sanayide Dijital Teknolojiler, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Helikopter Tasarımı ve Biyoteknoloji İnovasyon olmak üzere 7 alanda yarışlar düzenlendi.
Lise ile Üniversite ve Üzeri kategorilerinde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında derece elde eden takımlar, TEKNOFEST Karadeniz kapsamında 30 Ağustos– 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde ödüllerine kavuşacak.

 

Kaynak: PHA
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