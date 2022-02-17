İxirhost ile Alan Adı Sorgulama

Bir web sitesinin oluşturulabilmesi için domain ve hosting çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Domain bu süreçte oluşturulacak olan sitenin alan adı olduğundan büyük önem arz etmektedir. Domain seçimi yapmadan önce mutlaka domain adının sorgulanması ve sonrasında da tescil edilmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede istediğiniz domain adresini yıllık olarak alabilirsiniz. Bu alanda en iyi hizmeti ise İxirhost firması bünyesinden almanız mümkündür. En uygun fiyatlandırmalar üzerinden dilediğiniz domain adını alabilirsiniz.

Alan adı sorgulama işlemleri İxirhost firmasının web adresinde ücretsiz bir şekilde yapılabilmektedir. Almak istediğiniz domaini sorgulama kısmına girerek sonucu öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında ise domain tescil işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu sayede istediğiniz alan adı bir yıllık olacak şekilde size tanımlanmaktadır. Üstelik domain alımıyla birlikte ücretsiz olarak sunulan çeşitli servis hizmetleri de bulunmaktadır.

En Uygun Fiyatlı Domain Alımı ve Tescil Hizmetleri

Domain adresleri müşterilere bir yıllık olacak şekilde kiralanmaktadır. Daha sonrasında ise yenileme yaparak aynı domaini kullanmanız mümkündür. Ancak her domain tescili için birçok firma yüksek meblağlar sunmaktadır. Bu durumda en alternatif ve uygun fiyatlandırmalar İxirhost ile bizleri karşılamaktadır. Firma bünyesinden alacağınız alan adları sabit fiyatlar üzerinden sunulmaktadır. Aynı zamanda alt isim sunucu oluşturmanıza da izin verilmektedir. Bununla birlikte dilerseniz iç transfer yaparak kullanıcılar arası domain de değiştirebilirsiniz. Tüm bu çalışmalarıyla İxirhost prestijini ve profesyonelliğini müşterilerine kanıtlamaktadır.

Kaynak: https://www.ixirhost.com/alanaditescil