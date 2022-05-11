Başkan Kılınç, İstihdam ve güneş enerji santrali için destek turunda

Adıyaman'a yeni yatırımlar kazandırılması için Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara'daki temaslarına Kalkınma Ajansı ziyaretiyle başlayan Başkan Kılınç, burada Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Yeniçeri ile yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile hayata geçirilecek olan ve bin 500 kişinin istihdam edileceği Ayakkabıkent için mali destek istediklerini, Modüler Kütüphane için de verecekleri destekten dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Kalkınma Ajansı ziyaretinden sonra Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)'yi makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, burada da Adıyaman için çok önemli olan GES projesine destek istedi. Ziyarette alınan kararla ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "TEİAŞ Genel Müdürü Sayın Orhan Kaldırım'ı ziyaret ederek 4.6 megavatlık GES projemize destek istedik. Genel Müdürümüze ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Kılınç, Adıyaman için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyerek, bu konuda kendilerine destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti.