Galeriler Yazarlar
Adıyaman 3
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.093,19
ALTIN
906,83
DOLAR
14,65
STERLİN
19,18
EURO
16,13

Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya’da düzenlenen 16. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı’nda (KOMATEK) Starkgen Jeneratör Şirketi standını ziyaret etti.

15 Mart 2022 Salı 12:36
8 Okunma
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi

Bakan Varank, Starkgen Jeneratör firması ürünlerini inceledi, özellikle yerli ve milli motorlu jeneratör ile yakından ilgilendi ve Starkgen Genel Müdürü Ömer Köse’den kapsamlı bilgi aldı. 
Köse, Starkgen’in, Yüksek Kaliteli Dizel Jeneratör, Işık Kuleleri, Doğalgazlı Jeneratör, Marine Jeneratör, Kojenerasyon & Trijenerasyon Sistemleri, Biyogazlı Jeneratör, CKD üniteleri ve Özel Jeneratörler ürettiğini söyledi.
Üretimin yüzde 80’den fazlasının Starkgen’in dünya çapındaki satış ve servis ofisleri aracılığıyla ihraç edildiğini belirten Köse, Sakarya’da 270 bin m² açık, 56 bin m² kapalı alana sahip en üst düzey kaliteye sahip fabrika, standart üretim prosesleri ve üstün yönetim sistemleri ile yüksek kalitede ve standartlarda jeneratör üretilmektedir” dedi. 
Üstün üretim kapasitesine ve çevre standartlarına sahip fabrikanın ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikasına sahip olduğunu kaydeden Köse, “Bu kalite belgeleri, ürünlerin ve hizmetlerin ne kadar güvenli, güvenilir ve birinci sınıf kalitede olduğunun kanıtı olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.
“Üretim tesislerimizde üretilen her jeneratör seti, üstün kalite, güvenilirlik ve yenilikçi Starkgen Jeneratör üretim yöntemleriyle birlikte, rakipsiz mühendislik uzmanlığı ile tasarlanmıştır” diyen Köse, şu ifadeleri kullandı:
“Sürekli akışlı montaj süreci, montajı kolaylaştırarak ve yapım sürecinin her aşamasında kapsamlı testleri dahil ederek üretim verimliliğini ve ürün kalitesini optimize etmektedir. Özel çözüm jeneratörlerin üretimi için 2000 m²’den fazla fabrika alanı bulunmaktadır.”

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
TEKNOFEST temsilcileri Gönen’e bilgi verdi
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Boyler Nedir ve Fiyatlarının Detayları Şimdi mercanstore.com'da!
Konnektör Sıkma Pensesi
Konnektör Sıkma Pensesi
Tıraş Makinesi Fiyatları
Tıraş Makinesi Fiyatları
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
Uygun İphone 11 Ekran Fiyatını Telefon Parçası'nda İnceleyin!
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
'Cendere' Teknofest’ten birincilikle öndü
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
QR Karekod Nedir ve Ne İşe Yarar?
Adıyamanlı gençler yeteneklerini Teknofest’te sergileyecek
Adıyamanlı gençler yeteneklerini Teknofest’te sergileyecek
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim