AKEDAŞ'dan yenileme çalışması devam ediyor

Zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip Andırın’ın Geben, Alanlı, Akifiye ve Osmancık Mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., yıpranan şebeke hatlarında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarının yanı sıra, arıza oluşumunun önüne geçmek için bakım ve onarım faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Karadeniz’i aratmayan güzellikleri ve coğrafyasının yanı sıra yaylalarıyla da adından söz ettiren Andırın’da zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için bölgede 4 ekip ve takviye personellerle faaliyetlerini sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Andırın İşletme Şefi Hayri Uçan,"Bölgemizde gerek çetin geçen kış şartları nedeniyle gerekse zamana bağlı olarak hatlarımızda hasarlar oluşabiliyor. Bizde kurum olarak her bölgede olduğu gibi bölgemizde de bakım, onarım ve yenileme planlamamız kapsamında titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ayrıca Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın şehir merkezleri ile kırsal bölgeleri için de bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının planlamalar dahilinde sürdürüldüğü ifade edildi.