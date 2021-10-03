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Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor

Türkiye’nin en zorlu coğrafyaları arasında yer alan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da her bir tüketiciyi kaliteli ve kesintisiz enerji ile buluşturmayı hedefleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bu doğrultuda yatırımlarına devam ediyor.

03 Ekim 2021 Pazar 08:47
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Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor

Daha önce hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yatırımları kapsamında sorumluluk sahası olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kış aylarına girilirken arızalara müdahalede zorlu hava ve arazi koşullarında kullanılmak üzere envanterine kar motorları ve amfibi paletli kar aracı ekleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yaklaşan kış şartlarında oluşabilecek arızalara müdahalenin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için araç filosunu yeni nesil 4x4 araçlarla yeniledi.

Hizmet verdiği bölgelerde cereyan eden çetin kış şartlarında zorlu arazi şartlarına uygun 4 adet kızaklı kar motosikleti ve 2 adet 8x8 amfibi paletli kar araçlarıyla arızalara müdahale hızını artıran ekipler, yoğun kar yağışı altında zorlu arazi şartları ve engebeli yollara takılmadan en ücra köşelere kadar ulaşabiliyor.

Türkiye’nin en zorlu arazi şartları arasında yer alan Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın kırsal bölgelerinde hizmet kalitesini arttırmak ve kesintisiz enerji kullanımını sürdürmek için teknoloji ve ekipmanın yanı sıra araç filosunu da yenileyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 59 aracını yeni nesil tam donanımlı 4x4 arazi araçlarıyla değiştirdi.

Bu kapsamda 40 Adet 4x4 SUV araç, 1 adet uzun şase çift kabin kamyonet ve 18 adet 4x4 yeni nesil tam donanımlı arazi şartlarına uygun arıza müdahale aracı olmak üzere toplam 59 yeni aracı filosuna katan kurum, araçları tüketicilerinin hizmetine sunmak üzere ekiplere teslim etti.

 

Kaynak: PHA
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