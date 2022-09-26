Adıyaman'da Starlink uyduları görüntülendi - Videolu Haber

Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ve sıralı olarak bir birini takip eden ışıkları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar ise cep telefonu ile o anları görüntüledi. Merkez başta olmak üzere Besni ve Kahta ilçelerinde görülen uydular, gökyüzünü aydınlattı.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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