Adıyaman’da Deneyap Teknoloji Atölyelerinde proje şenliği

Gençler, Robotik Kodlama Eğitimleri sonrasında Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti dersinin tamamlanmasının ardından bir Proje şenliği gerçekleştirdi.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen Deneyap Proje Şenliğine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, Öğrenci ve Öğrenci velileri katıldı.

Gençlerin kendilerini geleceğe hazırladıkları "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" projesindeki başarından duyduğu memnuniyeti ifade eden TBMM Milli Savunma Başkanı Ahmet Aydın,"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan projede Deneyap Atölyesi Robotik ve Kodlama Proje şenliğine 120 öğrenci katıldı. 25 takımdan oluşan Ana Temanın Elektronik Programlama olarak belirlendiği Proje Şenliği festival havasında yapıldı. Bu bilgi ve başarı gerektiren projede yeteneklerini sergileyen tüm gençlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Daha sonra katılanlar Deneyap Teknoloji Atölyeleri'de sergilenen projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.