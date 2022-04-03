Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber

Adıyaman Üniversitesi'nde işletme okuyan İsmail Burak Ekici (20), bir büfede çalışan Sami Taş (20) ve düğün salonunda çalışan Enver Durmuş (20) bir araya gelerek, kiraladıkları 100 metrekare alan içerisinde 1 ay süren proje çalışmasında 20 bin lira harcayarak 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti.

Ürettikleri aracı uzaktan kumanda eden gençler, akü ile çalıştırdıkları araçtan mühimmat fırlatılması için de içine çeşitli düzenekler kurdu.

Üzerindeki kamera sayesinde yönünü belirleyen araç, özel izolasyon malzemeler kullanılarak üretildi.

İsmail Burak Ekici, denizaltılarda insanların bulunduğu ve herhangi olumsuz bir durumda çok sayıda ölümün meydana geldiğini, bu nedenle denizaltında yüzen insansız bir araç yaptıklarını söyledi.

Zor şartlar altında araçlarını yaptıklarını aktaran Ekici,"7 ay bir süre aldı. Ondan önce 1 ay gibi bir araştırma sürecimiz oldu. Yani 8-9 aylık bir emeğimizin karşılığı bu çok yorulduk. Ülkemizin savaş konusunda bazı eksiklikleri var. Havada eksikliklerin giderildiği gibi denizde de giderilmesini istedik. Araştırmalarımızda da böyle bir şeyin daha olmadığını gördük. Biz de bunun için kendimize böyle bir yol çizdik. Cumhurbaşkanımızın da teknolojiye verdiği önemi göz önüne alarak ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Onun için 7 aylık bir süredir akşam, gece, gündüz fark etmeksizin çalışıyoruz. İnşallah Allah emeğimizi boşa çıkartmaz." Dedi.

"Az bütçeyle daha çok teknolojiye sahip olabiliriz"

Ürettikleri araç hakkında bilgiler veren Ekici,"İnsansız Silahlı Deniz Altı' bünyesinde torpido dediğimiz savaş sistemleri bulundurarak denizin altında herhan gibi bir unsuru infilak ettirme amacı var. Şöyle söyleyim şuanda deniz altında olan araçların içerisinde insanlar var ve bu bir tehlike bu tehlikeleri azaltmak amacıyla uzaktan kumanda edilebilen hem bu tarz kayıplarımızın olmamasını hemde daha az bütçeyle daha çok teknolojiye sahip olabiliriz." Diye konuştu.

Araçlarını 40 günde bitirmeyi planladıklarını fakat 7 ay sürede bitirmek zorunda kaldıklarını aktaran Ekici, Türkiye'de malzeme bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını bu nedenle yurt dışından bazı malzemelerin getirildiği için gecikme yaşandığını belirtti. "Ülkemizde cihazları bulmak sıkıntı ama çok şükür yaptık başardık"

Araçlarının şasesi için 1 ay uğraştıklarını, imkan verildiği taktirde daha farklı projeler yapacaklarını belirten Ekici,"1 ay kadar sadece şase ile ilgilendik. Gece, gündüz gelip çalışıyorduk. Şaselerle ilgileniyorduk. Daha sonra bizim planımız 40-45 günde bitirmekti ama çok aştık. Bazı cihazları bulmakta çok problem yaşadık. Yurt dışından getirdiğimiz cihazlar oldu. Ülkemizde maalesef bu konuda sıkıntı var. Yurt dışından gelen cihazlar oldu, onları kurmamız problemdi bilmediğimiz şeylerdi, onlarla uğraşmaya çalışıyorduk çok şükür yaptık. Şu an elimizde olan cihazlarımızın bazıları yut dışından geldi, bazıları burada bulduk. Ülkemizde cihazları bulmak sıkıntı ama çok şükür yaptık başardık. Daha farklı projelerimiz var inşallah ondan sonra onlarında adımını atmak istiyoruz."şeklinde konuştu.

"5 ay öncesinden patent başvurumuz oldu"

Araçları için patent başvurusu yaptıklarını ve araçlarıyla Teknofest’e katılmaya amaçladıklarını ifade eden Ekici, şöyle konuştu:

”Yetkililere bizim gibi gördükleri insanlara destek vermelerini istiyorum, desteğe çok ihtiyacımız oluyor. Maddi ve manevi olarak bize bazen bilgi gerekiyor, onları danışmamız için dediğim gibi bize destek vermeleri gerekiyor. Teknofest'e başvurumuz oldu. İnşallah olumlu bir cevap geldi, bizden ikinci aşamayı istiyorlar. 5 ay öncesinden patent başvurumuz oldu. En azından Deniz Kuvvetleri Komutanının gelip aracımızı incelemesini istiyoruz. Bunu inceleyip bize olumlu veya olumsuz bir cevap vermelerini istiyoruz."

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