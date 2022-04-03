Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23

Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber

Adıyaman'da, 3 arkadaş kiraladıkları 100 metrekare iş yerinde 25 bin lira maliyetle 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti.

03 Nisan 2022 Pazar 12:11
17 Okunma
Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber

Adıyaman Üniversitesi'nde işletme okuyan İsmail Burak Ekici (20), bir büfede çalışan Sami Taş (20) ve düğün salonunda çalışan Enver Durmuş (20) bir araya gelerek, kiraladıkları 100 metrekare alan içerisinde 1 ay süren proje çalışmasında 20 bin lira harcayarak 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti.
Ürettikleri aracı uzaktan kumanda eden gençler, akü ile çalıştırdıkları araçtan mühimmat fırlatılması için de içine çeşitli düzenekler kurdu. 
Üzerindeki kamera sayesinde yönünü belirleyen araç, özel izolasyon malzemeler kullanılarak üretildi.
İsmail Burak Ekici, denizaltılarda insanların bulunduğu ve herhangi olumsuz bir durumda çok sayıda ölümün meydana geldiğini, bu nedenle denizaltında yüzen insansız bir araç yaptıklarını söyledi.
Zor şartlar altında araçlarını yaptıklarını aktaran Ekici,"7 ay bir süre aldı. Ondan önce 1 ay gibi bir araştırma sürecimiz oldu. Yani 8-9 aylık bir emeğimizin karşılığı bu çok yorulduk. Ülkemizin savaş konusunda bazı eksiklikleri var. Havada eksikliklerin giderildiği gibi denizde de giderilmesini istedik. Araştırmalarımızda da böyle bir şeyin daha olmadığını gördük. Biz de bunun için kendimize böyle bir yol çizdik. Cumhurbaşkanımızın da teknolojiye verdiği önemi göz önüne alarak ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz. Onun için 7 aylık bir süredir akşam, gece, gündüz fark etmeksizin çalışıyoruz. İnşallah Allah emeğimizi boşa çıkartmaz." Dedi.
"Az bütçeyle daha çok teknolojiye sahip olabiliriz"
Ürettikleri araç hakkında bilgiler veren Ekici,"İnsansız Silahlı Deniz Altı' bünyesinde torpido dediğimiz savaş sistemleri bulundurarak denizin altında herhan gibi bir unsuru infilak ettirme amacı var. Şöyle söyleyim şuanda deniz altında olan araçların içerisinde insanlar var ve bu bir tehlike bu tehlikeleri azaltmak amacıyla uzaktan kumanda edilebilen hem bu tarz kayıplarımızın olmamasını hemde daha az bütçeyle daha çok teknolojiye sahip olabiliriz." Diye konuştu.
Araçlarını 40 günde bitirmeyi planladıklarını fakat 7 ay sürede bitirmek zorunda kaldıklarını aktaran Ekici, Türkiye'de malzeme bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını bu nedenle yurt dışından bazı malzemelerin getirildiği için gecikme yaşandığını belirtti. "Ülkemizde cihazları bulmak sıkıntı ama çok şükür yaptık başardık"
Araçlarının şasesi için 1 ay uğraştıklarını, imkan verildiği taktirde daha farklı projeler yapacaklarını belirten Ekici,"1 ay kadar sadece şase ile ilgilendik. Gece, gündüz gelip çalışıyorduk. Şaselerle ilgileniyorduk. Daha sonra bizim planımız 40-45 günde bitirmekti ama çok aştık. Bazı cihazları bulmakta çok problem yaşadık. Yurt dışından getirdiğimiz cihazlar oldu. Ülkemizde maalesef bu konuda sıkıntı var. Yurt dışından gelen cihazlar oldu, onları kurmamız problemdi bilmediğimiz şeylerdi, onlarla uğraşmaya çalışıyorduk çok şükür yaptık. Şu an elimizde olan cihazlarımızın bazıları yut dışından geldi, bazıları burada bulduk. Ülkemizde cihazları bulmak sıkıntı ama çok şükür yaptık başardık. Daha farklı projelerimiz var inşallah ondan sonra onlarında adımını atmak istiyoruz."şeklinde konuştu.
"5 ay öncesinden patent başvurumuz oldu"
Araçları için patent başvurusu yaptıklarını ve araçlarıyla Teknofest’e katılmaya amaçladıklarını ifade eden Ekici, şöyle konuştu:
”Yetkililere bizim gibi gördükleri insanlara destek vermelerini istiyorum, desteğe çok ihtiyacımız oluyor. Maddi ve manevi olarak bize bazen bilgi gerekiyor, onları danışmamız için dediğim gibi bize destek vermeleri gerekiyor. Teknofest'e başvurumuz oldu. İnşallah olumlu bir cevap geldi, bizden ikinci aşamayı istiyorlar. 5 ay öncesinden patent başvurumuz oldu. En azından Deniz Kuvvetleri Komutanının gelip aracımızı incelemesini istiyoruz. Bunu inceleyip bize olumlu veya olumsuz bir cevap vermelerini istiyoruz."

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi
Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi
SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı
SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı
Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı
Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı
Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı
Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı
DENEYAP ekibinden ADYUMLAB’a ziyaret
DENEYAP ekibinden ADYUMLAB’a ziyaret
Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz
Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AKEDAŞ’dan yatırım atağı
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
AlocarsMechanıce Servis Yakında Adıyaman ’da
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
Başkan Gürbüz’den AKEDAŞ‘a teşekkür ziyareti
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
KGK ve İGF YİK Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan'dan İGF Başkanı Demir'e ziyaret
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman ‘Çatı Güneş Enerjisi Santrali’ açıldı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Adıyaman'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' düzenlendi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
Vali Mahmut Çuhadar, TEKNOFEST şampiyonlarını ödüllendirdi
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
TÜBİTAK, proje sergisiyle final yaptı
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Çok Satan Alüminyum Köşebent Fiyatlarına Alutem'de Göz Atın!
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Hakan Gönen, '4006 Tübitak Bilim Fuarı'na katıldı
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player Fiyatları
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Akedaş zorlu kış şartlarına hazırlanıyor
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası
Teknofest 2021’de Adıyaman imzası

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim