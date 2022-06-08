Adıyaman Belediyesi, TUCBS entegrasyon çalışmalarına katıldı

Vatandaşa hizmet ederken teknolojiden fazlasıyla yararlanan Adıyaman Belediyesi, şimdide Cumhurbaşkanlığı Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) entegrasyon çalışmalarına katıldı.

Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen TUCBS Entegrasyon Çalıştayı hakkında bilgi veren yetkililer, TUCBS Adıyaman il merkezi için oluşturulan 30'a yakın katmanın metaverisinin oluşturulduğunu dile getirdi. Bu kapsamda mahalle, yol, bina, numarataj, bağımsız bölüm, parsel, mezarlık, park ve bahçeler, uygulama imar planı, katı atık alanları, trafik katmanları (otobüs, minibüs güzergahlar ve duraklar), içme suyu hattı ve bağlantı noktaları, kanalizasyon hattı ve bacaları, yağmur suyu hattı, bacaları ve ızgara hatları, hali hazır harita üretimi ve deprem toplanma alanları gibi Coğrafi Bilgi Sistemi katmanlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sisteme entegre edilip kayıt altına alındığını sözlerine ekledi.

Online olarak düzenlenen çalıştayda, coğrafi verilerin TUCBS Coğrafi Veri Standartlarına uyumlaştırılması ve TUCBS ile entegrasyonunun sağlanması amacıyla kapasite geliştirme ve veri entegrasyon çalışmalarının başarıyla tamamlandığını da sözlerine ekleyen yetkililer, tamamlanan entegrasyon çalışmalarının kurumların coğrafi veri servisleri ve metaverilerinin Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu aracılığıyla kullanıcıların erişimine sunulacağını dile getirdi.