Adıyaman Belediyesi siber güvenlik yatırımlarına devam ediyor

Halkına en iyi hizmeti, en kaliteli ve hızlı bir şekilde vermeyi amaçlayan Adıyaman Belediyesi, teknolojik yatırımları arttırıyor.

Şu ana kadar onlarca yeni uygulamayı e-belediye yoluyla hizmete koyarak önemli çalışmalara imza atan Adıyaman Belediyesi, son olarak siber güvenlik noktasında önemli çalışmalara imza attı.

Konu ile ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan, Adıyaman Belediyesi'nin siber güvenlik sisteminin network alt yapısı olan akıllı yönetilebilir switchler ile yenilendiğini dile getirdi.

Tüm network topolojisini tek bir noktadan yönetilebilir hale getirerek, güvenlik önlemleri konusundaki çalışmaların artırılacağını da sözlerine ekleyen Aşkın Karaaslan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Adıyaman Belediyesine ait switchler siber güvenlik kapsamında akıllı yönetilebilir hale getiriliyor. Bu konuda yurtdışından mühendisler de çalışmalarımıza katkı sağlıyor."