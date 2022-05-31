Galeriler Yazarlar
Adıyaman 35
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.543,49
ALTIN
971,82
DOLAR
16,39
STERLİN
20,78
EURO
17,60

Adıyaman Belediyesi siber güvenlik yatırımlarına devam ediyor

Teknolojiden fazlasıyla yararlanmak isteyen ve bunu yaparken de olası bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmak istemeyen Adıyaman Belediyesi, güvenlik yatırımlarını arttırıyor.

31 Mayıs 2022 Salı 16:03
4 Okunma
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik yatırımlarına devam ediyor

Halkına en iyi hizmeti, en kaliteli ve hızlı bir şekilde vermeyi amaçlayan Adıyaman Belediyesi, teknolojik yatırımları arttırıyor.
Şu ana kadar onlarca yeni uygulamayı e-belediye yoluyla hizmete koyarak önemli çalışmalara imza atan Adıyaman Belediyesi, son olarak siber güvenlik noktasında önemli çalışmalara imza attı.
Konu ile ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan, Adıyaman Belediyesi'nin siber güvenlik sisteminin network alt yapısı olan akıllı yönetilebilir switchler ile yenilendiğini dile getirdi.
Tüm network topolojisini tek bir noktadan yönetilebilir hale getirerek, güvenlik önlemleri konusundaki çalışmaların artırılacağını da sözlerine ekleyen Aşkın Karaaslan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Adıyaman Belediyesine ait switchler siber güvenlik kapsamında akıllı yönetilebilir hale getiriliyor. Bu konuda yurtdışından mühendisler de çalışmalarımıza katkı sağlıyor."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefon Parçası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Telefon Parçası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
İGC Başkanı Akbilek: Habercilikte ve sosyal medyada yeni dönem başlıyor
İGC Başkanı Akbilek: Habercilikte ve sosyal medyada yeni dönem başlıyor
Adıyaman Belediyesi bir ilke daha imza attı
Adıyaman Belediyesi bir ilke daha imza attı
SANKO Enerji’nin devreye aldığı dört RES’in açılışı yapıldı
SANKO Enerji’nin devreye aldığı dört RES’in açılışı yapıldı
SANKO Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
SANKO Liseleri Bilim Fuarı düzenledi
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor
Adıyaman Belediyesi siber güvenlik ısı haritası hazırlıyor
Türkiye’nin en büyük çatı GES’i SANKO’da
Türkiye’nin en büyük çatı GES’i SANKO’da
Başkan Kılınç, İstihdam ve güneş enerji santrali için destek turunda
Başkan Kılınç, İstihdam ve güneş enerji santrali için destek turunda
Saygılı: Küresel ekonomide üniversite-sanayi iş birliği ile inovasyon temelindeki çalışmalar hız kazandı
Saygılı: Küresel ekonomide üniversite-sanayi iş birliği ile inovasyon temelindeki çalışmalar hız kazandı
Adıyaman’da Deneyap Teknoloji Atölyelerinde proje şenliği
Adıyaman’da Deneyap Teknoloji Atölyelerinde proje şenliği
Plakalı Eşanjör Ve Özellikleri
Plakalı Eşanjör Ve Özellikleri
Teknolojik hamleler vatandaşın işini kolaylaştırıyor
Teknolojik hamleler vatandaşın işini kolaylaştırıyor
Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber
Adıyaman'da 3 arkadaş 'İnsansız Silahlı Deniz Altı' aracı üretti - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi
Adıyaman'da 'Bilinçli Teknoloji Kullanımı' semineri düzenlendi
SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı
SANKO Okulları öğrencilerinin yapay zeka yarışması başarısı
Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı
Robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı
Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı
Adıyaman Belediyesi E-Devlet'e taşındı
DENEYAP ekibinden ADYUMLAB’a ziyaret
DENEYAP ekibinden ADYUMLAB’a ziyaret
Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz
Aydın: Roketsan ile geleceğe gururla ve güvenle bakıyoruz
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında
Başak Traktör Konya Tarım Fuarında
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Adıyaman Belediyesi 'E-Eksper' uygulaması hayata geçiyor
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Bakan Varank, Yerli ve milli motorlu starkgen jeneratörü inceledi
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
Adıyaman Üniversitesi elektrik enerjisini GES’ten üretecek
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
TÜBİTAK yarışmasında öğrencilerden başarı
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
İxirhost ile Alan Adı Sorgulama
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Aydın: Savunma Sanayi'de sessiz devrim gerçekleştirildi
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Endonezya'dan Adıyaman'a bronz madalya
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Fatih Anadolu Lisesi, Buca IMSEF 2021’de Adıyaman’ı temsil etti
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Adıyaman Üniversitesine Teknokent kurulacak
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı
Gölbaşı'nda '4006 Tubitak Bilim Fuarı' açılışı yapıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim