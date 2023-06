CHP’nin Büyük Kurultayında Sunulan Dinde Reform Kanununa Esas Teşkil Edecek Görüşler

1948 yılı CHP Kurultayında aşağıdaki teklifler sunulmuş ve genel olarak benimsenmiştir.

1) Türkiye’de bütün iskân yerlerinde halkı ibadete çağırmak için okunan ezanlar Türkçe olacaktır.

2) Cami ve mescitlerde yapılacak toplu ibadetlerde okunacak Kur’an, dua, hutbe, millî dil ile öz Türkçe olacaktır.

Şimdilik Türkçe Kur’an’dan seçilecek ayetler, ahlâk, vatana hizmet, çalışma, ilim aşkı, yardımlaşma, temizlik, Tanrı nimetlerinden; tarım, sanayi, ticaret, turizm yolu ile faydalanma, kanunlara saygı olacaktır.

3) Ezanda (Tanrı elçisidir Muhammed) sözü (Tanrı bildiricisidir Muhammed) diye söy¬lenecek, hutbelerde ve halka yapılacak dinî telkin ve vaazlarda bu cihet göz önünde bulundu¬rulacaktır.

4) Halkın kendi kendine veya ibadetlerde de okuması ve camilerde imamın namazlarda okuması için (Enam) şeklinde bir Kur’an özeti Kemalist bilginler tarafından şu esaslar dâhilinde düzenlenecektir.

Şu mealdeki ayetler konulmayacaktır:

A- Akıl ve mantığa aykırı düşen ayetler.

B- İlme ve fenne uymayan ayetler.

C- Çoğu İsrailiyata ait olan mitolojik hikâyeler, kıssalar... Yusuf kıssası, Ad, Lut, Semut kıssaları gibi...

Ç- Arapları ve Arap kabileleri ile peygamber arasında geçen olaylar ve dedikoduları aksettiren ayetler konulmayacaktır.

D- Aynı fikri, çeşitli surelerde tekrar eden ayetler bire indirilecektir.

E- Medeni kanunumuzla kaldırılmış bulunan Muamelât ayetleri konulmayacaktır.

F- İnsan haklarıyla bağdaşmayan fikirler ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı ceza hükümleri de bu yeni Kur’an özetine konmayacaktır.

Bütün bunların yerine:

G- Halkın bilmesi gereken ve şeriat, yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu’nun çok mühim maddeleri, bu Yeni Kur’an’da yer alacaktır.

H- Meali Kur’an’da olmayan ve fakat savaş, vatan, millet, ahlâk ve medeniyet için herkesçe bilinmesi gereken Atatürk’ün demeçlerinden pasajlar, vecizeler bu yeni Kur’an’a ilâve edilecektir.

Kur’an’a Konulmak İstenen Yeni Sureler!

5) Bu yeni düzenlenecek Kur’an özetinde başlıca şu konular ile ilgili ayetler ve yeni konulacak sureler yer alacaktır:

Temizlik Suresi,

Vatan Sevgisi suresi,

Vatanı savunma suresi,

İstiklâl ülküsü suresi;

Askerlik ve kahramanlık,

Ahlâk ve insanlık,

Terbiye ve muaşeret,

Çalışma-öğrenme ve ilim aşkı,

Her şeyde iş birliği ve yardımlaşma,

Ziraat, sanayi, ticaret,

İnsan haklan,

Yasalara saygı,

Vergi, zekât ve sosyal mükellefiyetlerini tam ve zamanında ödeme,

Söz-senet ve taahhütlerine sadakat,

Başka din, mezhep ve milletten olanlara sevgi ve saygı,

Tabiatta arama-inceleme, keşif ve icat, bir eser yaratma azmi,

İyilik ve hayırseverlik,

Kötülere kötülüklerle mücadele,

Anne, baba, hısım, akraba ve öğretmenlere, sanatkârlara saygı,

Sağlık,

Kadın ve aile hayatı,

Çocuklara şefkat ve iyi yetişmelerine gayret gibi sureler, ayetler ve dualar...

Başkasının, şeref, namus, ırz, mal ve canına saygı gibi sosyal içerikli sure ve ayetler.

6) Bu yeni Kur’an özetinde ahiret fikri, adalet; cennet fikri, bu dünyada huzur ve saadet; cehennem fikri ise vicdan azabı ve ruhî huzursuzluk olarak tavsif edilecektir.

7) Öldükten sonra tekrar dirilme, soru, hesap, mizan, sırat köprüsü gibi dinî gelenekler bir insanın sağlığında olduğu vatana, millete ve insanlığa hizmetinin veya kötülüğünün toplum vicdanından yargılanarak iyi veya kötü hüküm giyeceği ve bunun ebediyen yaşayacak nefret veya takdir anlamına göre tefsir edilecektir.

8) Bu yeni kutsal kitap dil kurulunca öz Türkçe olarak rötuş edildikten sonra milyonlarca bastırılarak halka ve din adamlarına bütün öğretmenlere meccanen (ücretsiz) dağıtılacaktır. İbadet vs. de daima okunacak parçalar bu özet Kur’an’dan seçilecektir. Dinî, İlmî etüt yapacaklar için bu esas Kur’an serbesttir.

(Devam edecek)