Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu, partimizin en önemli değerlerinden biridir.

Sayın İmamoğlu, Türkiye’nin huzur ve refahına katkı sağlayacak bir liderdir. Bu yüzden #CHP ailesi olarak hep birlikte, el birliğiyle bu yolculuğun en güçlü destekçileri olacağız. Herkes için eşit ve adil bir Türkiye için, İmamoğlu’nun yanında durmaya devam edeceğiz.

Partimize ve Cumhurbaşkanı adayımıza Türkiye’nin dört bir yanında halkın büyük ilgisi ve coşkusu vardı. Umudu büyüten, adaleti ve eşitliği savunan bu büyük yürüyüşte biz de omuz omuzayız!

Tam yol ileri, iktidara yürüyoruz. Her şey çok güzel olacak.

İktidarın, elindeki tüm güçleri kullanarak, Sayın İmamoğlu’nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz. Gün, fırsatçıların ‘Bekleyelim görelim’ günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür. Türkiye’nin aydınlık yarınları için çıktığınız bu yolda yanındayız. Yolunuz açık olsun sayın Başkanım.

Ekrem Başkan, sadece bir aday değil; halkın iradesini, değişim talebini ve ortak geleceğimizi temsil ediyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasi, liyakat ve refahı hâkim kılmak için hep birlikte çalışacağız. Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!

#BirlikteGüçlüyüz

#Ekremİmamoğlu

#BirlikteBaşaracağız