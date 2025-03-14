İnsanlık adına kahramanca görev yapan, gerektiğinde hayatını ortaya koyarak bizlere hizmet eden tüm Sağlık çalışanlarımız, hastalıkta, kazada, doğal afetlerde ve her türlü zorlukta fedakârca görevini yerine getirerek, toplumumuzun en büyük güvencesi olmaktadır. Onların özverisi ve şefkati, her geçen gün daha da büyüyen bir takdiri hak etmektedir.

Bu özel günde, başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına minnettarlığımı sunuyor; sağlık alanındaki zorluklara rağmen insan hayatını her şeyin önünde tutan bu değerli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.

#14MartTıpBayramı

#SaglıkÇalışanları