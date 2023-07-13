Son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bazı illerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine kadar çıkıyor. Hava sıcak diye bulunduğunuz ortamı aşırı soğutmayın!İSTANBUL (İGFA) -Havanın bu kadar yüksek sıcaklıklara ulaşması özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanları olumsuz etkiliyor.

Uzm. Hem. Ayşe Şengel, sıcaklıkla birlikte nem oranının da yükselmesinin ciddi sıcak çarpmalarına neden olabildiğine dikkat çekti.

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Şengel, sıcaklıkların yükselmesiyle beraber almamız gereken temel önlemleri ise şöyle sıraladı: