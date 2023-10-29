Tahmini Okuma Süresi: dakika

"Ne harabî ne harabatiyim Kökü mazide olan atıiyim." idrakiyle geçmişinden ders alan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir milletiz.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun mesajında; “Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Koca bir asrı geride bıraktığımız şu günlerde ülkemiz inşallah ilelebet payidar olacaktır. 1071 yılında Sultan Alparslan'ın mutlak zaferi ile bu toprakların kırk asırdır bu aziz milletin yurdu olduğunu dosta düşmana kanıtlamış, 1. Dünya Savaşı'nın ardından yurduna ve namusuna uzanan düşman ellerini Kurtuluş Savaşı ile kırmış, 29 Ekim 1923'te küllerinden doğarak yok edilemeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha duyurmuştur.

‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım’ inancıyla hareket eden bu aziz milletin, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda bile karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam eden, nasıl yeniden kıyama kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir.

Ancak dahili ve harici bedbahtların olacağını bilen ve yakın bir tarihte bunu tecrübe eden milletimiz her kesimiyle sokağa dökülmüş hainlerin şer planlarını berhava etmiştir. Bu da bize göstermektedir ki şartlar ne olursa olsun bizler biriz, diriyiz ve iriyiz. Ve dün olduğu gibi yarın da düşmanlarımızın korkulu rüyasıyız.

Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacak; Cumhuriyetini ve millî egemenliğini her zaman koruyacak ve sahip olduğumuz değerlere bağlılığımızı her zaman devam ettireceğiz. Bu şiarla Cumhuriyetimizin kuruluş amacı olan hedeflere ulaşmak ve aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek için bıkmadan yorulmadan çalışacağız.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA