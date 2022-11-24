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Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Güney ve Batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun Kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Şiddetli yağışa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Bingöl, Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1700 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." Şeklinde denildi.